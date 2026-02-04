Viện kiểm sát đề nghị tuyên buộc nhóm buôn lậu hơn nửa tấn vàng nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng

TPO - Ngoài mức đề nghị án phạt tù, Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu 546kg vàng là 1.208 tỷ đồng, trong đó bị cáo Trần Thị Hoàn nộp lại 309kg vàng, trên 680 tỷ đồng; bị cáo Phạm Tuấn Hải nộp 237kg vàng, gần 530 tỷ đồng.

'Bà trùm' bị đề nghị án cao nhất

Chiều 4/2, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú Lào Cai, bà chủ kinh doanh vàng bạc Công ty Hoàn Huế) mức án 12-13 năm tù về tội 'Buôn lậu'.

Cùng tội danh trên, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, trú Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) mức án 11-12 năm tù; Trần Thành Hiếu (39 tuổi, trú Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 6-7 năm tù; Vàng Thị Phượng (26 tuổi, trú xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) 30-36 tháng tù...

3 người của Công ty CP đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng, bị đề nghị án treo, 18-36 tháng tù về tội 'Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.

Về phần dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu 546kg vàng là 1.208 tỷ đồng (bị cáo Trần Thị Hoàn nộp lại 309kg vàng, trên 680 tỷ đồng; bị cáo Phạm Tuấn Hải nộp 237kg vàng, gần 530 tỷ đồng).

Đại diện Viện Kiểm sát.

Bản luận tội đánh giá, các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng những sơ hở còn bất cập từ Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, lợi dụng chính sách áp dụng đối với cư dân biên giới nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan chức năng chủ yếu chỉ kiểm tra, kiểm soát hàng và ít kiểm tra với người qua lại,...

Các bị cáo cũng lợi dụng địa hình có nhiều đường mòn lối mở, nhiều kênh rạch sông ngòi đi lại; lợi dụng giá vàng trong nước luôn có sự chênh lệch cao hơn so với thế giới nên đã móc nối, thỏa thuận trao đổi với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi về gia công, xóa dấu vết và bán lại cho người có nhu cầu, kiếm chênh lệch.

Hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vàng

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành, gây dư luận xấu nên cần tuyên một bản án nghiêm khắc.

Theo Viện kiểm sát, vụ án xảy ra từ năm 2024, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới ở mức cao, trong khi nhu cầu mua vàng trong nước tăng mạnh.

Các bị cáo tại tòa.

Tháng 9/2024, Bà Béo (một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại và giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng 99,99%, với giá thấp hơn thị trường.

Hoàn đồng ý, thống nhất liên hệ qua ứng dụng WeChat để báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. Sau khi chốt đơn, Bà Béo thuê người vận chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về giao cho Hoàn.

Bà Béo nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu, chủ yếu soi hành lý, ít kiểm tra người, nên hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng trong giày để qua biên giới.

Sau khi nhận hàng, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu thể hiện nguồn gốc nước ngoài, nhân viên của Hoàn sẽ dùng đèn khò tác động nhiệt để xóa, sau đó cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội nhằm hưởng lợi.

Ngoài các phi vụ với Bà Béo, Hoàn còn móc nối với bị cáo Hải để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam. Để có nguồn hàng, Hải mua vàng của một người Trung Quốc tên Châu rồi tổ chức tuồn về nước.

Thời gian đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do mình chỉ định. Trường hợp phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải cho người sang nước bạn lấy vàng, cất trong túi vải, quấn quanh bụng rồi mang qua cửa khẩu về Việt Nam.

Với thủ đoạn trên, Viện kiểm sát cáo buộc Hoàn cùng Bà Béo và Hải đã buôn lậu tổng cộng 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.