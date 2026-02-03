Vụ tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang ở Hà Nội, cựu Tổng giám đốc VICEM lĩnh 15 năm tù

TPO - Sai phạm khiến dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" hơn nghìn tỷ đồng bỏ hoang 10 năm, hai cựu Chủ tịch Tổng công ty Xi măng Việt Nam VICEM Lê Văn Chung và cựu Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh bị tòa phạt tổng mức án 28 năm tù.

Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Chiều 3/2, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam - VICEM) mức án 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh, bị phạt tổng mức án 15 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng hai tội danh, bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM lĩnh án 12 năm 6 tháng tù.

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh ngồi xe lăn tại tòa.

Bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc VICEM, lĩnh mức án 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

9 bị cáo khác bị tuyên phạt các mức án thấp nhất từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bản án đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn, sự đúng đắn trong hoạt động đầu tư vốn của các doanh nghiệp Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo cũng xâm phạm đến công tác đấu thầu, tính đúng đắn, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu thầu.

Trong vụ án, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long, giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án.

Cựu Chủ tịch VICEM Lê Văn Chung.

Dàn cựu lãnh đạo VICEM biết dự án không hiệu quả vẫn duyệt đầu tư

Cựu Chủ tịch, Tổng giám đốc VICEM biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư…

Nhóm này cũng thông đồng, chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách.

Bản án nhận định, quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, nhóm cựu lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được. Việc này bị cáo buộc đã gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc đã câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Long, nhân viên tại Ban quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. VICEM đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu). Long sau đó chi cho Nguyễn Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng..., còn lại 1,9 tỷ đồng giữ chi tiêu cá nhân.

Với số tiền được “lại quả” , Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sung công.

