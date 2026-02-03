Chi tiết án phạt đối với 23 bị cáo trong vụ nhận hối lộ 71 tỷ đồng của công ty dược

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 3/2, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với 23 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty CP Y dược LanQ và các đơn vị y tế, bảo hiểm xã hội liên quan. Cụ thể:
Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”:
1. Nguyễn Mạnh Quyền, Cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ: lĩnh tổng 19 năm tù
2. Phạm Văn Cách, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm: lĩnh tổng 15 năm tù
3. Lê Văn Tình, Cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm: tổng hợp hình phạt 10 năm tù
Tội “Nhận hối lộ”:
4. Huỳnh Nguyễn Lộc, Cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM: 14 năm tù
5. Phạm Văn Chuân, Cựu nhân viên Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM: 3 năm tù
6. Trương Thị Thu Hương, Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên: 9 năm 6 tháng tù
7. Đinh Thị Mộng Thanh, Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh: 8 năm 6 tháng tù
8. Cao Hữu Lạng, Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh: 2 năm tù
9. Nguyễn Thị Hiệu, Cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh: 6 năm tù
10. Nguyễn Văn Trung, Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng: 2 năm tù
11. Nguyễn Duy Thanh, Cựu phó khoa dược, Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên: 5 năm tù
12. Võ Hùng Mạnh, Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định: 2 năm tù
13. Lê Phước Nin, Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định: 2 năm tù
14. Võ Thị Kim Loan, Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre: 5 năm 6 tháng tù
15. Vũ Thị Ngát, Cựu giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
16. Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính tài chính kiêm kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
17. Nguyễn Văn Trịnh, Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng: 5 năm tù
18. Huỳnh Tiến Dũng, Phụ trách khoa dược, Bệnh viện Y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum: 2 năm tù
19. Quách Thị Lịch, Cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
20. Vũ Đức Thắng, Cựu trưởng khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
21. Thân Đức Lại, Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang: 5 năm tù
Tội “Đưa hối lộ”:
22. Tống Viết Phải, Cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng: 3 năm tù
Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
23. Nguyễn Thúy Kim, Cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ: 4 năm 6 tháng tù