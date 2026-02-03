Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Chi tiết án phạt đối với 23 bị cáo trong vụ nhận hối lộ 71 tỷ đồng của công ty dược

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty CP Y dược LanQ và các đơn vị y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ, tòa đã tuyên mức án bị cáo thấp nhất 2 năm tù đến cao nhất là 19 năm tù.

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 3/2, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với 23 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty CP Y dược LanQ và các đơn vị y tế, bảo hiểm xã hội liên quan. Cụ thể:

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”:

1. Nguyễn Mạnh Quyền, Cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ: lĩnh tổng 19 năm tù

2. Phạm Văn Cách, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm: lĩnh tổng 15 năm tù

3. Lê Văn Tình, Cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm: tổng hợp hình phạt 10 năm tù

screen-shot-2026-01-28-at-082308.png
Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền.

Tội “Nhận hối lộ”:

4. Huỳnh Nguyễn Lộc, Cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM: 14 năm tù

5. Phạm Văn Chuân, Cựu nhân viên Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM: 3 năm tù

6. Trương Thị Thu Hương, Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên: 9 năm 6 tháng tù

7. Đinh Thị Mộng Thanh, Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh: 8 năm 6 tháng tù

8. Cao Hữu Lạng, Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh: 2 năm tù

9. Nguyễn Thị Hiệu, Cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh: 6 năm tù

10. Nguyễn Văn Trung, Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng: 2 năm tù

11. Nguyễn Duy Thanh, Cựu phó khoa dược, Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên: 5 năm tù

12. Võ Hùng Mạnh, Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định: 2 năm tù

13. Lê Phước Nin, Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định: 2 năm tù

14. Võ Thị Kim Loan, Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre: 5 năm 6 tháng tù

screen-shot-2026-01-28-at-082436.png
Bị cáo Phạm Văn Cách.

15. Vũ Thị Ngát, Cựu giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù

16. Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính tài chính kiêm kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù

17. Nguyễn Văn Trịnh, Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng: 5 năm tù

18. Huỳnh Tiến Dũng, Phụ trách khoa dược, Bệnh viện Y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum: 2 năm tù

19. Quách Thị Lịch, Cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù

20. Vũ Đức Thắng, Cựu trưởng khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù

21. Thân Đức Lại, Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang: 5 năm tù

screen-shot-2026-01-28-at-113934.png
Trương Thị Thu Hương, Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên

Tội “Đưa hối lộ”:

22. Tống Viết Phải, Cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng: 3 năm tù

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

23. Nguyễn Thúy Kim, Cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ: 4 năm 6 tháng tù

Hoàng An
