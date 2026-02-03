Chi tiết án phạt đối với 23 bị cáo trong vụ nhận hối lộ 71 tỷ đồng của công ty dược

TPO - Trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty CP Y dược LanQ và các đơn vị y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ, tòa đã tuyên mức án bị cáo thấp nhất 2 năm tù đến cao nhất là 19 năm tù.