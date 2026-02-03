Khởi tố trưởng thôn lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm cá nhân, tập thể

TPO - Bất chấp những lần góp ý của người dân, một trưởng thôn ở tỉnh Đắk Lắk vẫn liên tục dùng mạng xã hội để lộng ngôn, xuyên tạc và xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (SN 1990, Trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 - 10/2025, với vai trò là Trưởng khu phố Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) và sau đó là Trưởng thôn Chí Thạnh, Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung tiêu cực lên các nhóm Zalo công tác.

Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Hải Đăng (giữa).

Các thông tin này được xác định là bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời xúc phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự của nhiều lãnh đạo địa phương.

Dù đã được các tổ chức đoàn thể và người dân nhắc nhở, phê bình nhiều lần, song Đăng vẫn phớt lờ và tiếp tục tái phạm. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.