Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố trưởng thôn lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm cá nhân, tập thể

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bất chấp những lần góp ý của người dân, một trưởng thôn ở tỉnh Đắk Lắk vẫn liên tục dùng mạng xã hội để lộng ngôn, xuyên tạc và xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (SN 1990, Trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 - 10/2025, với vai trò là Trưởng khu phố Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) và sau đó là Trưởng thôn Chí Thạnh, Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung tiêu cực lên các nhóm Zalo công tác.

23.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Hải Đăng (giữa).

Các thông tin này được xác định là bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời xúc phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự của nhiều lãnh đạo địa phương.

Dù đã được các tổ chức đoàn thể và người dân nhắc nhở, phê bình nhiều lần, song Đăng vẫn phớt lờ và tiếp tục tái phạm. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hồ Nam
#đắk lắk #khởi tố #trưởng thôn #xúc phạm #mạng xã hội #xuyên tạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục