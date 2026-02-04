Lập hợp đồng khống bán quả 'tỷ đô', chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng lập hợp đồng khống để bán trái phép sầu riêng, qua đó chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của nhiều thương lái.

Ngày 4/2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, trú thôn Tiến Ân, xã Xuân Mai, TP Hà Nội).

Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm vào ngày 6/5/2025 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 7 đến tháng 9/2023, Nguyễn Duy Anh Vũ đã sử dụng thủ đoạn gian dối, lập các hợp đồng khống để bán trái phép sầu riêng tại nhiều vườn cây trên địa bàn xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk). Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều thương lái tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Sau khi gây án, đối tượng Vũ bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình truy xét, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ và di lý đối tượng về Đắk Lắk. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.