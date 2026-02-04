Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố tài xế vượt ẩu gây tai nạn làm 2 người tử vong ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vượt 3 xe máy trên quốc lộ ở Lâm Đồng, tài xế Phạm Phú Lưu đã lấn làn, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Phú Lưu (SN 1985, trú xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

taixepng-1770168965947png.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng đọc quyết định khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 17/1, Lưu điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Đưng K’si, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến khu vực trên, tài xế này tăng ga, lấn sang phần đường bên trái để vượt ba xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Trong lúc vượt xe, ô tô do Lưu điều khiển đã tông vào một xe máy chở theo hai vợ chồng và con nhỏ. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Cơ quan công an xác định hành vi của Phạm Phú Lưu đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #Lâm Đồng #tài xế vượt ẩu #điều tra #tai nạn chết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục