Khởi tố tài xế vượt ẩu gây tai nạn làm 2 người tử vong ở Lâm Đồng

TPO - Vượt 3 xe máy trên quốc lộ ở Lâm Đồng, tài xế Phạm Phú Lưu đã lấn làn, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Phú Lưu (SN 1985, trú xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc quyết định khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 17/1, Lưu điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Đưng K’si, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến khu vực trên, tài xế này tăng ga, lấn sang phần đường bên trái để vượt ba xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Trong lúc vượt xe, ô tô do Lưu điều khiển đã tông vào một xe máy chở theo hai vợ chồng và con nhỏ. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Cơ quan công an xác định hành vi của Phạm Phú Lưu đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.