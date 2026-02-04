Bộ Công an ra thông báo liên quan đến vụ án Shark Thủy

TPO - Ngày 3/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã phát đi thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm thực hiện.

Theo C03, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án với các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Egroup, Egame và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Quá trình điều tra xác định, nhiều bị hại phát sinh từ các hợp đồng hợp tác chiến lược và mua cổ phần khống trong giai đoạn 2015–2023. Tuy nhiên, phần lớn các cá nhân liên quan hiện vẫn đăng ký địa chỉ cư trú cũ, trước thời điểm 1/7/2025, gây khó khăn cho công tác điều tra và việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bị hại trong giai đoạn thi hành án sau này.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, C03 đề nghị các cá nhân liên quan, trong đó có 341 nhân viên, chủ động cung cấp, cập nhật thông tin nơi cư trú mới cho cơ quan điều tra.

C03 lưu ý, khi cung cấp thông tin, người dân cần ghi rõ mình là bị hại thuộc gói cổ phần Egame hay các gói khác trong hệ sinh thái Egroup, nhằm thuận tiện cho việc phân loại, xác minh và giải quyết vụ án.

Hồ sơ, thông tin đề nghị gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội.

Ngoài ra, các cá nhân có thể nhắn tin trực tiếp cung cấp họ tên, số căn cước công dân mới, địa chỉ cư trú và số điện thoại liên hệ cho Điều tra viên Thượng tá Tạ Quang Huy qua số điện thoại 0396.360.418 để được hướng dẫn cụ thể.