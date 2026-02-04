Khởi tố lái xe mở cửa ô tô không quan sát kỹ gây tai nạn chết người

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Cường (52 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" khi mở cửa xe ô tô bên ghế lái không bảo đảm an toàn, gây hậu quả chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Cường điều khiển ô tô Lexus BKS 30M-323.xx lưu thông trên Quốc lộ 15 theo hướng từ xã Mai Hạ đi xã Mai Châu (Phú Thọ). Khi đến Km04+950m, bị can dừng, đỗ xe bên phải phần đường xe chạy tại đoạn có biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vợ và các con đã xuống xe, ông Cường mở cửa bên lái để xuống xe nhưng không quan sát các phương tiện đang lưu thông phía sau. Đúng thời điểm này, chị M.T. (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) điều khiển xe máy, chở theo cháu A.Q. (5 tuổi) ngồi phía sau, đi cùng chiều. Xe máy va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở khiến chị T và cháu Q ngã ra đường. Cùng lúc, một ô tô khác lưu thông phía sau không kịp xử lý đã chèn qua người cháu Q, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong tối 3/2, lãnh đạo xã Mai Sơn (nơi gia đình nạn nhân sinh sống) cho biết, gia đình chị T có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị kết hôn nhiều năm, hiếm muộn, mãi mới sinh được cháu Q. Vụ tai nạn xảy ra để lại nỗi đau, mất mát rất lớn cho gia đình.

Cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do ông Cường vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ và quy định về mở cửa xe ô tô, không bảo đảm an toàn. Bị can bị cáo buộc dừng, đỗ xe tại nơi có biển báo cấm và thiếu quan sát khi mở cửa xe, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.