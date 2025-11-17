Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đề nghị truy tố 'Shark Thủy' cùng 28 bị can trong vụ án Egroup

Minh Đức
TPO - Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, “Shark Thủy”), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup) cùng 28 bị can khác liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn này và một số đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, 29 bị can bị đề nghị truy tố về ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ”.

screen-shot-2025-11-17-at-174630.png
Bị can trong vụ án Nguyễn Ngọc Thuỷ (trái) và Đặng Văn Hiển.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân là bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thông tin về việc kết thúc điều tra vụ án để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2015–2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã thực hiện hành vi bán cổ phần “khống” của Tập đoàn Egroup, qua đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư và nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn được gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn EGroup và Công ty EGame, đã bị cáo buộc huy động vốn trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư.

Cuối tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty EGame, với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần của Tập đoàn EGroup không có thật để huy động vốn trái phép. Các đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức giao dịch, bao gồm bán cổ phần nhận tiền mặt hoặc bất động sản, vay mượn tiền của nhà đầu tư và đảm bảo bằng cổ phần.

Quá trình điều tra mở rộng, ngày 25/8/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam hàng loạt bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. .

Minh Đức
#Vụ án Egroup và nhóm bị can #Chống tham nhũng và lừa đảo doanh nghiệp #Truy tố Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm #Chiếm đoạt tài sản qua bán cổ phần khống #Hành vi đưa và nhận hối lộ trong doanh nghiệp

