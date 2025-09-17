Bắt thêm 19 bị can liên quan 'Shark' Thủy và Công ty Egroup

TPO - Ngày 17/9, mở rộng vụ án xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup và một số công ty liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài – Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Egame.

Theo Bộ Công an, các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn.

Trước đó, C03 đã khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, và bà Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty Egame, cùng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”; Ông Đặng Văn Hiền: Trưởng ban quan hệ cổ đông Egame, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Liên quan đến vụ án, CQĐT cũng đã khởi tố bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần về tội “Nhận hối lộ”.

Từ kết quả điều tra, C03 xác định có 23 quản lý kinh doanh thuộc Công ty Egame đồng phạm với ông Thủy trong việc huy động vốn trái phép. Đến ngày 25/8/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tố tụng đối với 23 đối tượng liên quan, trong đó có em ruột, em dâu và chồng em gái Shark Thủy.

Cơ quan điều tra đồng thời kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp đã góp vốn, mua cổ phần hoặc tham gia trái phiếu Egroup – Apax chủ động đến khai báo, hợp tác, khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến vụ án chủ động khai báo, phối hợp khắc phục hậu quả để được xem xét áp dụng chính sách hình sự theo quy định. Thời hạn khắc phục trước ngày 26/9/2025.

Mọi thông tin liên hệ gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; hoặc liên hệ với Điều tra viên Tạ Quang Huy. ĐT: 0967.844.475.