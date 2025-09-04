Nhiều người thân cận Shark Thủy bị khởi tố

TPO - Ngày 5/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án Egroup liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), khởi tố thêm 23 bị can.

Nhiều người thân cận Shark Thủy bị khởi tố

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy.

Từ kết quả điều tra, C03 xác định có 23 quản lý kinh doanh thuộc Công ty Egame đồng phạm với ông Thủy trong việc huy động vốn trái phép. Danh sách này có nhiều người thân cận, trong đó có em ruột, em dâu và chồng em gái Shark Thủy.

Ngày 25/8/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tố tụng đối với 23 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung), cùng 20 quản lý khác.

Trong số này, 19 bị can bị bắt tạm giam. Riêng 4 người (Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy, Trần Thị Thanh Nga) được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do có thái độ khai báo thành khẩn, nhân thân rõ ràng.

Tất cả quyết định khởi tố, lệnh khám xét, lệnh bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn. Quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, thu giữ nhiều tài liệu, đồng thời phong tỏa một số tài sản liên quan để phục vụ công tác thu hồi.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 – 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để triển khai nhiều thủ đoạn gian dối: Bán “cổ phần ma” của Egroup, thực chất không tồn tại trên thị trường chứng khoán; Huy động vốn bằng hình thức đổi bất động sản lấy cổ phần; Vay mượn tiền của nhà đầu tư, thế chấp bằng số cổ phần phát hành khống.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Egroup và Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Khánh (người thân cận Shark Thủy) điều hành đã phát hành trái phiếu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều gói trái phiếu đến hạn nhưng không thanh toán được gốc, lãi, khiến hàng nghìn nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng.

Hàng loạt nhân vật chủ chốt đã bị khởi tố

Trước đó, C03 đã khởi tố và bắt giam loạt lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của Egroup và Egame: Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; Bà Tống Thị Kim Liên: Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”; Bà Phạm Thị Thanh Thọ: Kế toán trưởng Egroup, và bà Nguyễn Thị Hoài Hương: kế toán Công ty Egame, cùng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Mạnh Phú: Giám đốc tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”; Ông Đặng Văn Hiền: Trưởng ban quan hệ cổ đông Egame, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan điều tra đồng thời kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp đã góp vốn, mua cổ phần hoặc tham gia trái phiếu Egroup – Apax chủ động đến khai báo, hợp tác, khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng.

Liên hệ khai báo: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Điều tra viên phụ trách: Thượng tá Tạ Quang Huy. SĐT: 0967.844.475.