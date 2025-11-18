Thủ đoạn lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng của Shark Thủy và đồng phạm

TPO - Kết luận điều tra cho thấy Shark Thủy và đồng phạm đã bán 206 triệu cổ phần không có thật cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng.

Chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.123 nhà đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khi chưa bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Kết luận điều tra cho thấy quy mô chiếm đoạt đặc biệt lớn, với hơn 10.000 nhà đầu tư trở thành nạn nhân của mô hình phát hành cổ phần “không có thật”.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, từ năm 2015–2023, Tập đoàn Egroup thực tế chỉ có 3,2 triệu cổ phần hợp pháp, đã bán cho 60 nhà đầu tư với tổng giá trị 87 tỷ đồng. Tuy nhiên, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) chỉ đạo cấp dưới tại Công ty Egame phát hành và chuyển nhượng trái phép 209 triệu cổ phần, tương ứng: 26.354 hợp đồng; 10.123 nhà đầu tư; Dư nợ gốc lên tới 7.765 tỷ đồng.

Trong số đó, 206 triệu cổ phần hoàn toàn không có thật, tương ứng 26.236 hợp đồng, khiến 10.063 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng.

Số tiền huy động được đã được sử dụng hết 70% dùng để trả lãi và gốc theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước; 30% trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các khoản chi không phục vụ hoạt động giáo dục.

Lập doanh thu khống hơn 2.327 tỷ đồng

Để lôi kéo nhà đầu tư, Shark Thủy đã chỉ đạo, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, hợp thức hóa thủ tục chuyển nhượng, hạch toán “ngoài sổ sách” để che giấu việc phát hành cổ phần ảo.

Thực hiện chỉ đạo này, bị can: Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng); Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp); Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame) đã tham gia tiếp nhận, hạch toán và quảng cáo nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Đáng chú ý, bị can Tống Thị Kim Liên đã chỉ đạo nhân viên Công ty Nhất Trần: Ký 12 hợp đồng kinh tế khống; Xuất hóa đơn GTGT giả; Tạo 2.327 tỷ đồng doanh thu khống cho Egroup.

Đổi lại, bà Liên nhận gần 32 tỷ đồng từ Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú. Riêng giai đoạn 1/1/2018 – 2/2020, bà Liên nhận 20,4 tỷ đồng. Sau khi đạt thỏa thuận, Shark Thủy tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký và thực hiện các hợp đồng khống, rồi đưa cho bà Liên số tiền như cam kết.

Kết luận điều tra khẳng định, Shark Thủy là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành cổ phần không có thật và dựng lên doanh thu ảo, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.