Shark Thủy chi gần 32 tỷ đồng hối lộ để tạo doanh thu ảo

TPO - Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ" trong hệ sinh thái Egroup cho thấy, giai đoạn 2017–2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Egroup đã chuyển cho bà Tống Thị Kim Liên 31,9 tỷ đồng tiền “chạy” doanh thu khống, thông qua cả chuyển khoản vào tài khoản cá nhân lẫn giao tiền mặt.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Kết luận điều tra xác định, từ năm 2016, nhằm tạo hình ảnh Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư, ông Thủy đã chủ động tiếp cận Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, doanh nghiệp kinh doanh thẻ điện thoại với doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng/năm tại TPHCM, đề nghị “tạo” doanh thu khống cho Egroup.

Nhu cầu của Egroup chỉ vài trăm tỷ đồng/năm, song để che mắt nhà đầu tư, ông Thủy giao Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, trực tiếp thỏa thuận với bà Liên. Bà Liên đồng ý, nhưng kèm điều kiện, Egroup phải trả 2% doanh thu khống mỗi năm dưới dạng chi phí “đối soát”, chi ngoài sổ sách; Egroup phải hoàn trả toàn bộ phần lợi nhuận chênh lệch khi mua, bán thẻ điện thoại (từ 0,053% đến 0,354% doanh thu) để đảm bảo trên sổ sách luôn có lãi; Toàn bộ chi phí vận hành như phí giao dịch ngân hàng (0,03%) đều do phía Egroup chi trả.

Việc thanh toán tiền “chạy doanh thu” được thực hiện dưới hai hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định, hoặc giao tiền mặt trực tiếp.

Cơ quan điều tra xác định, tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên chỉ đạo nhân viên lập 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn GTGT khống, tạo điều kiện cho Egroup ghi nhận khoảng 2.348 tỷ đồng doanh thu ảo. Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh thẻ điện thoại, không giao, nhận hàng, không bỏ vốn và chỉ đóng vai trò trung gian ký hợp đồng, nhận, chuyển tiền theo chỉ định của doanh nghiệp bà Liên.

Việc trao đổi, ký hợp đồng và chuyển tiền của Egroup được giao cho Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng, phối hợp với nhân viên Nhất Trần qua điện thoại và email.

Kết quả, giai đoạn 2016–2021, doanh thu từ thẻ điện thoại mà Egroup ghi nhận đạt 2.327 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính; Giá vốn mua vào hơn 2.347 tỷ đồng, khiến dòng tiền âm hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ sao kê và chứng từ, ông Thủy phải chi 46,6 tỷ đồng tiền phí và lợi nhuận trả lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, do thiếu tiền, trong giai đoạn 2017–2020, ông Thuỷ thanh toán cho bà Liên 31,9 tỷ đồng, gồm chuyển khoản vào tài khoản cá nhân và đưa tiền mặt. Trong đó, riêng từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2020, bà Liên đã nhận 20,4 tỷ đồng từ Shark Thủy.

Cơ quan điều tra xác định, Shark Thủy là người khởi xướng, chỉ đạo toàn bộ hoạt động “làm đẹp” báo cáo tài chính bằng doanh thu khống. Bà Tống Thị Kim Liên đóng vai trò thực hiện, tổ chức hệ thống lập hợp đồng và hóa đơn khống. Nguyễn Mạnh Phú là mắt xích chủ chốt, trực tiếp đàm phán, điều phối chi tiền, và được xác định là người tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ.