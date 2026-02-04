Chạy xe từ TPHCM xuống Vĩnh Long cướp giật suốt dọc đường

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Cảnh Kỳ
TPO - Từ Chí Phát một mình chạy xe máy từ TPHCM xuống Vĩnh Long, dọc đường liên tục cướp giật dây chuyền của người đi đường, sau đó về Tây Ninh bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Chí Phát (SN 1997, trú TPHCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

phat.jpg
Từ Chí Phát tại cơ quan công an.

Trước đó, rạng sáng 11/1, Phát lái xe môtô từ TPHCM đi theo Quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây tìm người đi đường đeo trang sức để cướp giật.

Dọc đường đi, Phát đã giật sợi dây chuyền của bà N.T.K.N (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khi qua đoạn đường ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Khi tới đoạn đường qua xã Tân Quới (Vĩnh Long), Phát tiếp tục giật dây chuyền của một người nữ đi đường.

Tiếp đó, Phát lái xe vào đường tỉnh 908, khi tới đoạn qua xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) đã giật 1 sợi dây chuyền của nam tài xế trên đường, nhưng không giật được.

Sau đó, Phát lái xe tới Tây Ninh và bán tài sản cướp giật để tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã truy vết, xác minh và bắt giữ Từ Chí Phát tại TPHCM và di lý về Vĩnh Long để điều tra.

Tại cơ quan công an, Từ Chí Phát khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cảnh Kỳ
#cướp giật dây chuyền #cướp giật #Vĩnh Long #Tây Ninh #tội phạm #đấu tranh tội phạm #Cảnh sát #khởi tố

