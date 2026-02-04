Theo dấu nghi phạm, công an Quảng Ngãi lần ra 'kho' ma túy

TPO - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quảng Ngãi phát hiện N.H.S thường xuyên liên hệ người nghiện, có dấu hiệu mua bán ma túy. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,5kg ma túy được chia nhỏ, cất giấu tinh vi trong nhà.

Sáng 4/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã triệt phá một điểm tàng trữ ma túy với số lượng lớn, cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng chất ma túy.

Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện N.H.S. (30 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), thường xuyên liên hệ với nhiều người nghiện, có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí lực lượng theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng N.H.S.

Khi thời cơ chín muồi, các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt tấn công, khám xét nơi ở của S. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ hơn 1,5kg ma túy, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng chất ma túy.

Số ma túy trên được S. chia nhỏ thành nhiều gói, cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Đối tượng còn gia cố nơi ở như một “công sự” kiên cố, lắp đặt hệ thống cảnh báo để giám sát xung quanh, chỉ giao dịch qua khe cửa hẹp và luôn trong trạng thái sẵn sàng bỏ trốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trung tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đối tượng thường xuyên ở trong nhà, khóa cửa, không ra ngoài giao du, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát ma túy đã tổ chức đột kích, bắt giữ thành công đối tượng.

Số lượng 1,5kg ma túy được N.H.S. chia nhỏ, cất giấu tinh vi tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây là vụ bắt giữ ma túy với số lượng lớn thứ 2 trong vòng 2 tuần qua, của lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 20/1, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) cùng Công an hai xã Đăk Long và Đăk Môn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, trú bản Nọng Kày Ộc, xã Văng Tắt, huyện Xin Xay, tỉnh Attapư, Lào) khi đang điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép 12.087 viên ma túy tổng hợp.