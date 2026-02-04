Giấu 7 cây vàng trong khoang động cơ ô tô để đưa qua biên giới Nghệ An

TPO - Kiểm tra hộp lọc gió trong khoang động cơ xe ô tô mà Hồ Văn Thuỷ (sinh năm 1992, quê Nghệ An) đi, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có cất giấu 7 cây vàng.

Ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Lực lượng phát hiện 7 cây vàng được đối tượng Thủy cất giấu trong khoang động cơ xe để vận chuyển qua biên giới.

Trước đó vào trưa ngày 2/2, tại Cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp với Hải quan Cửa khẩu tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger mang biển kiểm soát 37C-378.38. Khi kiểm tra trong hộp đựng lọc gió của khoang động cơ xe, lực lượng chức năng phát hiện có cất giấu hai miếng kim loại màu vàng, với tổng khối lượng khoảng 263,16 gam, tương đương khoảng 7 cây vàng.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Hồ Văn Thủy (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) khai nhận, số vàng trên được sàng lọc trong quá trình khai thác cát tại Lào. Số vàng này sau đó được Thủy đúc thành miếng, cất giấu trong xe ô tô để vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Thủy cùng tang vật.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lập biên bản, tạm giữ đối tượng, phương tiện và tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.