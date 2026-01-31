Cảnh sát đột kích 'đại bản doanh' sản xuất gas giả quy mô lớn

TPO - Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ nhiều ô tô tải, xe bồn, hàng nghìn bình gas các loại được in nhãn hiệu. Có 16 đối tượng được xác định liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả này.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, từ công tác nắm tình hình, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Lê Lợi (khu phố 6, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Sau khi thu gom, các đối tượng vận chuyển gas về “đại bản doanh” để tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng nhái, hàng giả.

Cảnh sát đột kích nơi sản xuất, kinh doanh gas giả (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này. Quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Sau đó, các đối tượng dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau khi nhận được lệnh từ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm các đối tượng sản xuất, buôn bán gas giả.

Cảnh sát kiểm kê tang vật tại hiện trường

Cảnh sát đã thu giữ 14 xe ô tô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg, trong đó hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Tang vật tại hiện trường

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.