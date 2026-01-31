Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Người vợ ở Phú Thọ dùng dao đâm chồng tử vong gây chấn động dư luận lĩnh án 19 năm tù

Viết Hà
TPO - Do bức xúc trong lúc cãi vã, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) đã dùng dao gọt hoa quả đâm chồng tử vong. Với hành vi mang tính côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 19 năm tù về tội “Giết người”.

htlh-1.jpg
Bị cáo Hà Thị Lai Hạ.

Ngày 31/1, TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Hà Thị Lai Hạ về tội “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 16/8/2025, trước khi đi làm, anh Nguyễn Tiến D. và vợ là Hà Thị Lai Hạ xảy ra mâu thuẫn do anh D. không đưa tiền lương cho vợ mà muốn cho mẹ đẻ vay, song không trao đổi rõ ràng với Hạ. Sự việc khiến không khí gia đình căng thẳng.

Buổi tối cùng ngày, vợ chồng Hạ tham gia bữa liên hoan cùng một số công nhân làm chung tổ tại Khu công nghiệp Phú Hà. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17/8/2025, sau khi trở về nhà, hai người tiếp tục cãi nhau liên quan đến vấn đề tiền lương của anh D.

Trong lúc bực tức, Hà Thị Lai Hạ chạy vào phòng ngủ, lấy trong túi xách một con dao gọt hoa quả dài khoảng 18,5 cm rồi đâm một nhát vào vùng ngực trái của anh D. Bị thương, nạn nhân ôm ngực chạy ra sân. Hạ vẫn cầm dao đuổi theo với ý định tiếp tục tấn công nhưng bị ông Nguyễn Tiến M. (bố đẻ anh D.) phát hiện, can ngăn và giật dao cất đi.

image.png
Camera ghi lại sự việc Hạ cầm dao đuổi theo chồng.

Anh Nguyễn Tiến D được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ nhưng đã tử vong do mất máu cấp, vết thương thấu tim. Vụ việc đã gây chấn động dư luận thời điểm đó.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Hà Thị Lai Hạ 19 năm tù về tội “Giết người”.

Viết Hà
#giết người #mâu thuẫn tiền lương #Phú Thọ #Hà Thị Lai Hạ #tòa án

