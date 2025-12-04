Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hoạt động dưới dạng băng 'xã hội đen'

TPO - Cục CSHS (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hoạt động theo nhóm kín, có tính chất băng nhóm "xã hội đen", rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 17/10, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, tỉnh An Giang tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 18 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Cục CSHS xác định, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hưởng. Các đối tượng hoạt động theo nhóm kín, có tính chất băng nhóm "xã hội đen", rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn...

Các đối tượng chạy app quảng cáo, đăng thông tin trên các hội nhóm Facebook, Zalo…, hoạt động núp bóng tiệm cầm đồ; thông qua mối quan hệ ngoài xã hội và cho đàn em đi rải tờ rơi cho vay tín chấp, lãi suất từ 240 - 670%/năm.

Khách hàng mà chúng nhắm đến là các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, những người có chỗ ở, nơi làm việc cố định để cho vay tiền, số tiền cho vay một lần từ 5 triệu đến 1,5 tỷ đồng/lần.

Cụ thể, người vay chỉ cần cung cấp chỗ ở, nơi làm việc, căn cước công dân, quay video hình ảnh khuôn mặt, các đối tượng sẽ kiểm tra, xác minh thông tin, sau đó đưa ra các hình thức cho vay như: "vay đứng" - người vay đóng lãi hàng ngày trong kỳ thoả thuận cho tới khi trả gốc; "vay góp ngày" - người vay đóng lãi + một phần tiền gốc hàng ngày trong khoảng thời gian theo thoả thuận, thường là 24 ngày; "vay cắt lãi trước" - tiền lãi sẽ được thu trước và trừ trực tiếp vào khoản tiền gốc chuyển cho người vay, kỳ vay thường từ 2-10 ngày.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng trong đường dây này có tiền án, tiền sự, và hoạt động cho vay lãi nặng là nguồn thu nhập chính… Do đó, khi người vay chậm trả lãi, gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin, cho người đến nhà, nơi làm việc chửi bới, uy hiếp, đe doạ, ném chất bẩn hoặc bắt giữ đánh đập người vay buộc người vay phải trả tiền lãi, tiền gốc.

Kết quả khám xét liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 9 xe ô tô, 6 xe máy, hơn 200 triệu đồng, 144 căn cước công dân, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 40 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 laptop, 4 gậy sắt, 1 súng điện, 3 dao rựa, hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; tổ chức đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can, trong đó đã tạm giam 26 bị can về các tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; giữ người trái pháp luật; cướp tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.