Triệt phá băng tín dụng đen ở Hà Nội, thu giữ nhiều tiền, vàng và sổ đỏ

TPO - Quá trình triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội, cảnh sát bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán như Tùng "Hiên" và thu giữ nhiều hung khí, tiền, vàng, sổ đỏ...

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 24/3, nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Trần Thị Thanh Hằng (SN 1986, đối tượng đang là bị can trong vụ án khác), Phan Ngọc Anh (SN 1987, có 1 tiền án, 1 tiền sự), Phạm Thanh Hà (SN 1993, có 1 tiền án), Nguyễn Quang Đức (SN 1998, có 1 tiền sự), Trần Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Dương (SN 1978, có 1 tiền án), Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, có 2 tiền án).

Kết quả khám xét, cảnh sát thu giữ 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 xe ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền, 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn thu giữ số tiền 914 triệu đồng, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng, vật kim loại màu vàng, 7,525 gam chất bột màu trắng (test nhanh xác định là ma tuý tổng hợp dạng ketamin) và nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Tiến Quyết (đối tượng bị truy nã về tội "Đưa hối lộ" xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I) giúp sức cho Trần Thị Thanh Hằng đôn đốc khách vay trả nợ. Khi bị bắt, Quyết đang lẩn trốn ở nhà Nguyễn Xuân Dương.

Mở rộng vụ án, cảnh sát xác định Trần Thanh Tùng (hay còn gọi là Tùng "Hiên”, SN 1974, có 5 tiền án) có hành vi không tố giác tội phạm, đồng thời cung cấp tiền cho Hằng để hoạt động cho vay lãi nặng.

Lúc này, Tùng "Hiên" đang lẩn trốn vào Nghệ An, Quảng Bình. Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) vây bắt Tùng "Hiên” khi đang ở khách sạn.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã cho vay với 727 hợp đồng, số tiền hơn 154 tỷ đồng. Trong đó 626 hợp đồng lãi suất vay từ 3 - 5 nghìn đồng/1triệu/1ngày (109,5%- 182,5%/năm), thu lời bất chính trên 25 tỷ đồng.

Không chỉ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, cơ quan chức năng xác định các đối tượng Nguyễn Xuân Dương, Hà Trọng Nhuận (SN 1963, có 1 tiền án, 1 tiền sự, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà "Cam”, SN 1969, trú tại Đống Đa, Hà Nội) còn có hành vi đánh bạc.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Thanh Tùng về hành vi không tố giác tội phạm; Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Quang Đức về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Nguyễn Xuân Dương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và đánh bạc; Hà Trọng Nhuận và Nguyễn Hữu Hà bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Tùng "Hiên" có 5 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng" và khá "nổi tiếng" trên mạng xã hội. Đặc biệt, vào năm 2012, đối tượng này cùng Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985, trú tại Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội) gây ra vụ nổ súng trước vũ trường ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, làm 1 người bị thương.