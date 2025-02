Bản tin Hình sự: Đối tượng có 3 tiền án giả danh Cục phó An ninh điều tra để lừa đảo

TPO - TIN NÓNG ngày 26/2: Điều tra vụ 2 thanh niên bị chém thương vong trong đêm; Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh; Bắt chủ cầm đồ cho vay nặng lãi lên đến 360%/năm...

Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, trú tại Khu phố 1, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) cầm đầu, điều hành đường dây hoạt động cho vay lãi nặng với hơn 10 đối tượng đàn em trên địa bàn TP. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam từ năm 2022 đến nay. Các đối tượng tạo lập tài khoản Facebook để quảng cáo cho vay, nhắm vào người vay là những người buôn bán nhỏ, lao động chân tay để cho vay tiền với lãi suất 30%/tháng (tương đương 360%/năm), gấp 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Khoảng 1h sáng 26/2, tại địa bàn xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xảy ra vụ 2 thanh niên bị chém khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ghi nhận tại hiện trường thời điểm trên, có nhiều mảnh vỡ, những chiếc dép, cùng các vết máu dưới mặt đường. Ngoài ra, Công an còn thu giữ được một số hung khí và bom xăng tự chế bằng chai bia. Vị trí xảy ra vụ việc là trên tuyến đường liên xã, từ xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc sang xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; Công an TP. Biên Hoà bắt quả tang 2 đối tượng Lê Tuấn Phong (SN 2003), Võ Hoàng Dũng (SN 2000) ngụ tỉnh Đồng Nai đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố Tam Hoà, phường Hiệp Hoà; thu giữ 5 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đường dây mua bán trái phép chất ma túy này từ biên giới tuyến Tây Nam đưa về tiêu thụ.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Thảo (SN 1991, trú tại xã Tân Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh CAND giả mang tên Lê Nhật Phong, mặc trang phục CAND, giả mạo là “Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an” nhằm lừa dối nhiều người tại địa bàn các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, Phạm Văn Thảo còn có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cho biết, vừa có quyết định phạt hành chính với 4 chủ tài khoản Facebook vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Tổng số tiền phạt 30 triệu đồng (7,5 triệu đồng/người). Những tài khoản này đăng tải thông tin thất thiệt về vụ "bắt cóc" trên địa bàn. Bài viết mô tả cảnh một người bị "lôi lên xe 4 chỗ" và cho rằng sự việc xảy ra ngay gần nhà mình. Một số tài khoản khác sau đó tiếp tục chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Anhuenh (32 tuổi, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', bằng hình thức kêu gọi góp vốn kinh doanh gạo. Anhuenh đã hứa hẹn với nhiều người sẽ có lời (lãi) 1.500 đồng/kg gạo. Tin tưởng, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, nhiều người dân trên địa bàn huyện Lâm Hà đã đưa tiền cho Anhuenh để kinh doanh gạo, tổng số tiền lên đến 35 tỷ đồng.