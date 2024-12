Cảnh sát đột kích đường dây tội phạm trong căn nhà có nhiều người cảnh giới

TPO - Khi cảnh sát đột nhập vào trong căn nhà có nhiều người cảnh giới bên ngoài, phát hiện đây là “lãnh địa” của đường dây mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an TP.Dĩ An phát hiện triệt xóa đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên các địa bàn TP.Dĩ An và TP.Thuận An do đối tượng Đoàn Trung Trực (SN 1986, quê tỉnh Bến Tre) cầm đầu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Đoàn Trung Trực cùng đồng bọn là những đối tượng bị nhiễm HIV, hoạt động khép kín, luôn cảnh giác, phân công nhiều người cảnh giới tại khu vực xung quanh căn nhà trên đường Trần Quang Diệu thuộc khu phố Tân Phước (phường Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để tổ chức sử dụng và bán ma tuý cho các đối tượng nghiện khác.

Khi cảnh sát ập vào căn nhà kể trên và phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm Huỳnh Ngọc Tiến (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp), từng có 1 tiền án 7 năm tù về tội Tổ chức, sử dụng ma túy; Nguyễn Minh Khang (SN 2006) và Dương Thái Biển (SN 2001) cùng quê tỉnh Cà Mau, là những đối tượng giúp bán ma tuý cho Trực.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm 59 nỏ thuỷ tinh, 5 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, cân điện tử…

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 6 các đối tượng khác là người mua ma tuý từ Trực. Tổng số ma túy thu giữ của các đối tượng là 0,63kg.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.