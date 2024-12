Học sinh rẻo cao thi hiểu biết pháp luật phòng, chống ma túy

TPO - Ngày 8/12, 4 đội thi là học sinh của các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Lai Châu, quy tụ về thành phố Lào Cai tham gia thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho học sinh khu vực Tây Bắc”.

Đây là cuộc thi do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, vòng chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho học sinh khu vực Tây Bắc năm 2024” được tổ chức tại Lào Cai là cơ hội để học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành Luật phòng chống ma túy nói riêng và chấp hành pháp luật nói chung.

“Chúng ta nhận thấy, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ của mỗi công dân mà còn là nền tảng cho sự ổn định, công bằng trong xã hội. Cuộc thi sẽ giáo dục nuôi dưỡng những nhân cách trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước ý thức được trách nhiệm, tự giác tìm hiểu, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật”, bà Dung cho hay.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công An), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết: “Trường học là nơi ươm mầm tri thức, giáo dục và bồi dưỡng nhân cách, là ngôi nhà thứ hai của học sinh. Có nhiều nạn nhân của tệ nạn ma túy xuất phát từ những hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình, nhà trường, bị kẻ xấu lôi kéo. Vì vậy, tôi đề nghị các nhà trường hãy quan tâm hơn nữa để học sinh của mình không bị vướng vào cạm bẫy ma túy. Các bạn hãy kiên quyết nói “không” và luôn tránh xa mối hiểm họa ma túy, không thử ma túy dù chỉ một lần!

Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi, chúng ta sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy. Mỗi học sinh tham gia cuộc thi sẽ trở thành một tuyên truyền viên, một chiến sĩ trong công tác phòng, chống ma túy”.

Trải qua vòng loại được tổ chức tại các tỉnh, 4 đội xuất sắc nhất gồm Trường PTDTNT THPT tỉnh Hoà Bình, Trường THPT Lý Thường Kiệt tỉnh Yên Bái, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu, Trường THPT DTNT đại diện cho 4 tỉnh khu vực Tây Bắc gồm Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hoà Bình tham gia vòng chung kết. Có 4 phần thi gồm: Thi chào hỏi, thi hiểu biết, thi hùng biện và thi tài năng.

Phần thi chào hỏi là phần thi giới thiệu về các thành viên của đội và ngôi trường của mình qua cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, ấn tượng, trong đó lồng ghép được thông điệp của cuộc thi và quyết tâm của nhà trường trong công tác phòng, chống ma túy trong học đường. Phần thi hùng biện mỗi đội lựa chọn một trong các chủ đề hùng biện được Ban Tổ chức cung cấp trước. Đội thi có thể lựa chọn thực hiện phần thi hùng biện theo hình thức cá nhân hoặc tập thể, có thể sử dụng tranh ảnh, tư liệu minh họa, đạo cụ trực quan để làm tăng tính thuyết phục của phần này. Phần thi tài năng các đội có thể lựa chọn nhiều hình thức thể hiện khác nhau như: Kể chuyện, kịch ngắn, hoạt cảnh, tuồng, chèo, hát, múa… để truyền tải thông điệp.