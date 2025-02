Bản tin Hình sự: Tài xế kéo lê xe máy trên đường từng trộm ô tô trong bãi giữ xe vi phạm

TPO - TIN NÓNG ngày 22/2: Bắt giữ lái xe giường nằm gây tai nạn khiến 6 người thiệt mạng tại Sơn La; Nghi án người phụ nữ loã thể và con trai bị sát hại tại Bình Dương; Phá đường dây đưa người sang Cô-Oét bán dâm...

Sáng ngày 22/2, người dân phát hiện người phụ và con trai nằm chết trong nhà riêng ở KP An Hòa, phường Hòa Lợi (TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nên nhanh chóng trình báo tới cơ quan công năng địa phương. Danh tính hai nạn nhân được xác định là chị L.T.T (SN 1983) và con trai T.Q.P (SN 2017, ngụ Bình Dương). Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm trên giường, không mặc quần áo; con trai nằm chết dưới sàn nhà. Công an làm việc với người đàn ông tên Thể, người này cho biết là chồng cũ của chị T. đã ly hôn từ tháng 8/2024.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, trú tại Mỹ Đức, TP. Hà Nội) lái xe ô tô khách gây tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Đêm 21/2, Hùng lái ô tô BKS 26F-009.08 va chạm với xe ô tô mang BKS 36C-095.93 kéo theo rơ moóc BKS 36R-004.73 do anh Đỗ Xuân Thanh điều khiển. Vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 6 người, bị thương 8 người.

Công an quận Liên Chiểu đã xác định 2 nhóm đối tượng, khoảng 12 người trú các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam và TP Đà Nẵng tham gia vụ việc hàng chục đối tượng rượt đuổi, đánh nhau trên đường được lan truyền trên mạng xã hội. Tối 20/2, Phạm Ngọc Long, Phạm Đình Tôi (trú tỉnh Quảng Nam) và nhóm bạn đi nhậu tại đường Ngô Văn Sở. Khuya cùng ngày, nhóm này rời khỏi quán thì gặp bạn gái của Huỳnh Vĩnh Hiệp (trú tỉnh Đắk Lắk) nên có ý trêu chọc và đụng chạm vào người cô gái. Thấy bạn gái bị chọc ghẹo, Huỳnh Vĩnh Hiệp cùng Trần Minh Tiến (trú quận Liên Chiểu) lời qua tiếng lại với nhóm Long và xảy ra xô xát.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến 2 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả (cà phê giả). Những sản phẩm này do Cty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải (trụ sở tại TP Thuận An, Bình Dương) sản xuất và có chi nhánh tại TPHCM. Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Cty thuê họ hàng làm các khâu rang xay và thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì. Trong năm 2024, chi nhánh Cty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải đã sản xuất và bán ra thị trường 7 loại cà phê bột không đảm bảo chất lượng về hàm lượng caffeine. Tổng cộng 344 tấn, giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Từ tháng 1/2024 đến tháng 2/2025, Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang (cùng trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động bằng hình thức đăng Facebook, hoặc thông qua mối quan hệ người thân, bạn bè… để đưa phụ nữ qua Cô-Oét làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực chất là hoạt động mại dâm thu lợi bất chính. Công an tỉnh Quảng Bình xác định có tổng cộng 7 nạn nhân (trong đó có 6 nạn nhân trú tại tỉnh Quảng Bình và 1 nạn nhân trú tại tỉnh Thanh Hóa) có hành vi bán dâm tại Cô-Oét, dưới sự điều hành của Sương và Giang.

Ngày 21/2, Trần Minh T. đi ô tô BKS 72A - 362.XX va chạm với xe máy nhưng không dừng lại mà tiếp tục đẩy xe máy từ thị trấn Hương Canh đến xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc). Khi đến thôn Bá Cầu (Sơn Lôi), T. tiếp tục đâm vào một người đi xe máy khác bị thương. Sau đó T. vẫn tiếp tục lái ô tô kéo lê xe máy của người này đến tổ dân phố Đồng Sậu (thị trấn Hương Canh) thì dừng lại và bỏ vào nhà người dân gần đó. Năm 2022, T. điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,133mg/lít khí thở. Khi bị tạm giữ phương tiện, T. cùng một đối tượng khác đột nhập vào bãi và lấy xe ô tô.