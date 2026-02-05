Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm

Thanh Hà
TPO - Bùi Thị Phương Linh (SN 2004) từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp, vừa bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Bùi Thị Phương Linh.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Được biết, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh tham gia hoạt động bán dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, Linh môi giới, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm.

Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thoả thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
