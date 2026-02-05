Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lãnh 3 năm 6 tháng tù vì sống chung như vợ chồng với bạn gái nhí

Tân Châu
TPO - Sau thời gian ngắn quen qua mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Nhân đưa bạn gái sinh năm 2010 về sống chung như vợ chồng tại phòng trọ. Đến khi nạn nhân mang thai và sinh con, hành vi của Nhân mới bị phát giác.

Sáng 5/2, TAND khu vực 2 (TPHCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nhân (19 tuổi, quê Cần Thơ) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

z7502817264809-67b396a8fcad4cfea6769618fc4006eb.jpg
Bị cáo Nguyễn Ngọc Nhân tại phiên tòa ngày 5/2.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Lâm Nguyễn Kim T. (SN 2010) sử dụng tài khoản tên “Ba Bích” đã kết bạn và làm quen với tài khoản “Ba Cơ” của Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1/1/2007).

Dù chênh lệch tuổi tác và T. vẫn đang trong độ tuổi trẻ em, cả hai nhanh chóng phát sinh tình cảm nam nữ. Cuối tháng 6/2024, Nhân đưa T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sau đó, cặp đôi này đã quyết định thuê phòng trọ tại phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ, TPHCM) để chung sống cùng nhau như vợ chồng. Đến đầu tháng 9/2024, T. phát hiện mình mang thai.

Cơ quan tố tụng xác định, trong suốt thời gian chung sống, Nhân đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân. Lần cuối cùng cả hai quan hệ là vào ngày 9/2/2025 – thời điểm này bị cáo Nhân đã đủ 18 tuổi.

Sự việc chỉ vỡ lở vào ngày 11/2/2025, khi T. trở về nhà cha ruột là ông Lâm Hồng Th. và kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Đến ngày 16/4/2025, T. sinh con tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y khẳng định Nhân chính là cha ruột của đứa bé.

Tại Cơ quan điều tra, Nhân đã thành khẩn khai báo và thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Đại diện gia đình bị hại trước đó đã có đơn bãi nại, mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ điều tra và truy tố để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc con nhỏ.

Tân Châu
#Tòa tuyên án #Facebook #Giao cấu trẻ em #TAND khu vực 2 TPHCM

