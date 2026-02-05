Trung tướng Mai Hoàng thăm, chúc Tết các đơn vị và cá nhân tiêu biểu

TPO - Ngày 5/2, Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM đã đến thăm, chúc Tết một số đơn vị và cá nhân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do Trung tướng Mai Hoàng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết ban lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đảng viên, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng đã thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM gửi lời chúc đặc biệt nhất đến với đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện. Ông Mai Hoàng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là các chương trình khám chữa bệnh và hoạt động xã hội, nhân đạo thời gian qua và gửi tặng quà Tết đến ban lãnh đạo bệnh viện.

Trung tướng Mai Hoàng thăm, chúc Tết Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM.

Ông Nguyễn Đức Minh - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM khẳng định, sự động viên, ghi nhận của lãnh đạo thành phố là nguồn cổ vũ to lớn để tập thể bệnh viện tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo ông Minh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố, đẩy mạnh các chương trình khám chữa bệnh cộng đồng, hoạt động xã hội, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo sức khỏe cho các đối tượng yếu thế.

Trung tướng Mai Hoàng thăm và tặng quà Tết đến Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức.

Cùng ngày, Trung tướng Mai Hoàng cũng đã đến thăm và chúc Tết Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức, ngụ phường Chợ Lớn. Ông Nguyễn Văn Đức có quá trình hoạt động cách mạng lâu dài, từng tham gia Đoàn 759 (Tàu không số), giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hải quân. Sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Đức tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng tại địa phương. Trung tướng Mai Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tại gia đình cụ bà Trần Muối (tròn 100 tuổi, ngụ phường An Đông), Trung tướng Mai Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ sự trân trọng đối với cụ bà, người cao tuổi tiêu biểu của địa phương. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng gửi lời chúc cụ Trần Muối sống lâu, sống khỏe, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong không khí đầm ấm, sum vầy bên con cháu.

Trung tướng Mai Hoàng thăm, chúc Tết cụ Trần Muối.

Đến thăm và tặng quà Tết cho cháu Nguyễn Huỳnh Minh Anh (15 tuổi, ngụ phường Chợ Quán), Giám đốc Công an TPHCM cùng đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên cháu Minh Anh và gia đình. Minh Anh hiện đang điều trị ung thư tại bệnh viện. Dù mang trên mình mầm bệnh ác tính nhưng Minh Anh vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, say mê với việc học. Trung tướng Mai Hoàng đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Minh Anh có thể an tâm chữa bệnh, sớm trở về đời sống sinh hoạt bình thường.