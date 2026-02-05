Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hóa:

Cảnh nhếch nhác, tài sản mất cắp tại Trung tâm Hội nghị 160 tỷ đồng

Phạm Trường

TPO - Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng, sau nhiều năm bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) đã bị xuống cấp, nhiều thiết bị bị lấy cắp. Địa phương đang đề xuất tỉnh tìm phương án “giải cứu” công trình.

Clip: Cảnh hoang tàn ở Trung tâm Hội nghị 160 tỷ đồng.
tp-2.jpg
Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa﻿), được khởi công vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng tháng 11/2014 với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.
tp-4.jpg
Sau khi hoàn thành, công trình này không được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Năm 2015, công trình được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của thành phố Thanh Hóa cũ. Đến năm 2019, khi UBND thành phố chuyển trụ sở, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ngừng hoạt động.
tp-3.jpg
Trung tâm Hội nghị này sau đó được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, nơi đây lại bị bỏ hoang, dẫn đến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
tp-6.jpg
tp-18.jpg
tp-17.jpg
Theo ghi nhận thực tế hiện nay, các hạng mục công trình tại đây đang bị hư hỏng do nhiều năm bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục đã xuống cấp hư hỏng.
tp-12.jpg
Bên trong các dãy nhà, rất nhiều các thiết bị máy móc, dây điện, quạt trần... đã bị đập phá, nhiều tài sản đã bị trộm cắp.
tp-13.jpg
Máy điều hòa bị phá hoại, treo lơ lửng bên cửa sổ phía sau trung tâm hội nghị.
tp-7.jpg
tp-14.jpg
tp-11.jpg
Nhiều hệ thống trần nhà bị cạy phá để lấy dây điện. Phía ngoài trung tâm, hệ thống trạm biến áp tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cũng bị kẻ xấu đập phá để lấy cắp thiết bị.
tp-16.jpg
Phía sau khuôn viên trung tâm hội nghị có 5 căn biệt thự cao 2 tầng bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm.
tp-20.jpg
Lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng cho biết, các hạng mục bên trong công trình xuống cấp﻿, hư hỏng và bị trộm cắp. UBND phường Hàm Rồng cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin thay đổi công năng Trung tâm hội nghị Hàm Rồng làm Trung tâm dưỡng lão, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và đúng mục tiêu dự án.
Phạm Trường
#Hàm Rồng #trung tâm hội nghị #dưỡng lão #bảo tồn công trình #bảo vệ tài sản

