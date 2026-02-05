Thanh Hóa: Cảnh nhếch nhác, tài sản mất cắp tại Trung tâm Hội nghị 160 tỷ đồng

TPO - Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng, sau nhiều năm bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) đã bị xuống cấp, nhiều thiết bị bị lấy cắp. Địa phương đang đề xuất tỉnh tìm phương án “giải cứu” công trình.