Cảnh nhếch nhác, tài sản mất cắp tại Trung tâm Hội nghị 160 tỷ đồng

TPO - Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng, sau nhiều năm bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) đã bị xuống cấp, nhiều thiết bị bị lấy cắp. Địa phương đang đề xuất tỉnh tìm phương án “giải cứu” công trình.
Theo ghi nhận thực tế hiện nay, các hạng mục công trình tại đây đang bị hư hỏng do nhiều năm bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục đã xuống cấp hư hỏng.
Nhiều hệ thống trần nhà bị cạy phá để lấy dây điện. Phía ngoài trung tâm, hệ thống trạm biến áp tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cũng bị kẻ xấu đập phá để lấy cắp thiết bị.