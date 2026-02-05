Tin mới vụ bão 'bụi màu' bủa vây nhà dân ở Hải Phòng

TPO - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã tạm đình chỉ phân xưởng bắn cát số 2 trong Công ty TNHH Chế tạo máy EBA (KCN Nhật Bản - Hải Phòng) để xác định nguyên nhân và quan trắc môi trường, khắc phục tình trạng bão "bụi màu" ảnh hưởng tới người dân.

Khe hở màng lọc gây bão "bụi màu"

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế TP Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh của các hộ tổ dân phố Hạ (phường Hồng An) về bão “bụi màu” bủa vây khu dân cư, đơn vị đã chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra Công ty TNHH Chế tạo máy EBA, thuộc Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng, UBND phường Hồng An, các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế.

Đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra thực địa phân xưởng bắn cát số 2, khu vực liền kề với tổ dân phố Hạ (phường Hồng An) để xác định nguyên nhân “bụi màu” phát tán từ nhà máy ra môi trường, khu dân cư. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ ô nhiễm, ảnh hưởng tới người dân.

Một thành viên trong đoàn kiểm tra chia sẻ, phân xưởng bắn cát số 2 là nơi doanh nghiệp này sử dụng súng bắn cát áp lực lớn nhằm làm sạch các cấu kiện kim loại, tạo độ nhám trước khi sơn.

Nhìn bằng mắt thường, tường phân xưởng bắn cát số 2 thuộc Công ty TNHH Chế tạo máy EBA bám dày bụi màu.

Thời điểm này, Công ty TNHH Chế tạo máy EBA đang tổ chức tháo dỡ máy để tìm nguyên nhân rò rỉ bụi màu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty lắp lại thiết bị, máy và hoạt động phân xưởng bình thường để tổ chức kiểm tra, quan trắc độ ồn, bụi.

Đoàn liên ngành bước đầu nhận định, phân xưởng bắn cát số 2 nằm sát tường liền kề với khu dân cư. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có khe hở giữa màng lọc với tường ngăn cách. Màng lọc này có chức năng ngăn chặn cát và bụi kim loại ở lại, không phát tán ra môi trường khi hoạt động sản xuất.

Có thể, khe hở này là nơi cát và bụi kim loại đã phát tán ra ngoài, gặp gió lập tức bị phát tán ra môi trường, khu dân cư, gây ra hiện tượng bão “bụi màu”, ảnh hưởng tới người dân.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH Chế tạo máy EBA dừng toàn bộ hoạt động phân xưởng bắn cát số 2, khắc phục khe hở giữa màng lọc và tường. Khi khắc phục được khe hở, yêu cầu công hoạt động chạy thử phân xưởng và tiếp tục quan trắc lại.

“Đơn vị quan trắc độc lập đã lấy mẫu kiểm tra tới tối muộn và cần vài ngày để phân tích và đưa ra kết quả cụ thể. Khi có dấu hiệu, lực lượng chức năng sẽ tiến hành các bước xử lý vi phạm nếu có”, đại diện thành viên tham gia đoàn kiểm tra nói.

Bụi màu "bủa vây" nhà ở, vườn cây, ao nước của các hộ tổ dân phố Hạ, phường Hồng An.

Bụi màu bủa vây khu dân cư

Còn đại diện UBND phường Hồng An cho biết, địa phương đã phối hợp với liên ngành tổ chức khảo sát các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão “bụi màu”. Địa phương đã yêu cầu Công ty TNHH Chế tạo máy EBA đánh giá thiệt hại, bồi thường cho các hộ dân, đồng thời tổ chức khám sức khỏe theo đề nghị của người dân.

Ông Lê Tiến Quang (56 tuổi, tổ dân phố Hạ, phường Hồng An ) chia sẻ, đầu năm 2026, ông phát hiện ô tô màu trắng của gia đình thường xuyên bị phủ kín bởi lớp “bụi màu”. Ở ban công tầng 2, lan can cầu thang, bàn uống nước, sân vườn và cây cối xung quanh nhà đều bị “bụi màu” phủ kín.

Theo ông, mặc dù gia đình nhiều lần tẩy rửa, xịt nước nhưng lớp “bụi màu” bám dính chặt, rất khó để rửa trôi. Hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng khi sân vườn nhà ông xuất hiện lớp “bụi màu” dày đặc, nâu sẫm, không thể tẩy rửa.

Lớp bụi màu phủ dày các đồ vật, lá cây trong khu dân cư.

Ở kế bên, gia đình bà Hiên (76 tuổi) cho biết, nhà máy hoạt động hàng chục năm qua, gây ô nhiễm tiếng ồn và mùi sơn nồng nặc. Một số gia đình không chịu được phải bán đất đi nơi khác. Còn bà Hiên do cao tuổi, gia đình ở đây hàng chục năm nên không thể di dời.

Theo bà Hiên, mỗi khi mưa, bụi từ mái nhà chảy xuống vườn, ao nhưng không tan tạo thành những vệt màu nâu sẫm.