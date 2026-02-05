Khi công an Đà Nẵng 'bắt trend' để gần dân

TP - Nhiều trang fanpage công an cơ sở tại Đà Nẵng “bắt trend” mạng xã hội để chuyển tải thông tin pháp luật bằng ngôn ngữ trẻ trung, hình ảnh gần gũi, thậm chí pha chút hài hước. Nhờ đó, lực lượng công an kết nối gần gũi hơn với người dân, lan tỏa quy định pháp luật một cách dễ hiểu, dễ nhớ trên không gian mạng.

“Bắt sóng” giới trẻ, nhẹ nhàng nhắc luật

Gần đây, fanpage Công an phường Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ những bài đăng sinh động, kết hợp hình ảnh minh họa dễ thương cùng lối diễn đạt đậm chất Gen Z. Một bài đăng biến tấu từ trend đang “hot” trên TikTok - “Sống một kiếp người bình an là được” - với những câu nhắc nhở như: “Hai bánh, bốn bánh, đừng vi phạm pháp luật là được… Người già, người trẻ, có định danh mức 2 là được” nhanh chóng lan tỏa, thu về gần 2.000 lượt thích, hàng trăm bình luận và được chia sẻ rộng rãi.

Các trang fanpage Công an xã, phường ở Đà Nẵng “bắt trend” để tuyên truyền hiệu quả trên mạng xã hội. Ảnh: Giang Thanh

Không chỉ ở Thanh Khê, hơn một tháng nay, trang fanpage Công an phường An Khê “nổi rần rần” trên Facebook với lượng tương tác “khủng”. Những bài đăng “điểm danh” các nguồn gây tiếng ồn vào mỗi tối, sử dụng phương ngữ Quảng Nam mộc mạc, hài hước, liên tục được mạng xã hội đề xuất.

Theo Thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP. Đà Nẵng), thực hiện cuộc vận động “Ba nhất” với mục tiêu “Gần dân nhất”, lực lượng công an thành phố sử dụng hiệu quả mạng xã hội để đưa thông tin chính thống đến với người dân bằng những cách thức dễ tiếp cận nhất. “Việc tuyên truyền trên không gian mạng giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt tâm tư, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phát sinh từ đời sống. Thông qua tương tác hai chiều, nhiều ý kiến, phản ánh của người dân được tiếp nhận nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc”, Thượng tá Nam nói.

Dưới những dòng tin với “ngôn ngữ mạng” gần gũi như: “Tối nay ai là người mở hàng để Ad được “chốt đơn” ạ, Ad công khai tên tuổi, địa chỉ là “dị ồm” với cộng đồng mạng, bà con xóm giềng, nội ngoại bốn bên” hay “Với đội ngũ “camera chạy bằng cơm”… chỉ cần bác nào “xách cái loa” từ trong nhà ra ngoài hiên là Ad đã có thông tin rồi”… là cả trăm bình luận của người dân, tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi về việc đưa Nghị định 282/2025 vào cuộc sống hiệu quả.

Bên cạnh đó, các bài đăng sử dụng hình ảnh hoạt hình minh họa quy định pháp luật, hay video ca nhạc AI “Gánh loa” để nhắc nhở việc không gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư cũng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ. Những thông điệp pháp luật vì thế không còn xa lạ, khô cứng mà trở nên gần gũi, dễ nhớ với người dân.

Theo Thiếu tá Lê Thanh Quy, Tổ phó Tổ Tổng hợp Công an phường An Khê, sự đổi mới trong cách tuyên truyền trên trang fanpage chính thức của đơn vị được triển khai hơn một tháng nay, xuất phát từ yêu cầu phổ biến Nghị định 282 liên quan đến xử lý hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn.

Việc chủ động đổi mới cách tuyên truyền qua fanpage giúp Công an phường An Khê, Đà Nẵng đến gần người dân hơn. Ảnh: Giang Thanh

Song song với cách thông tin truyền thống, đơn vị bắt đầu đan xen những bài viết với ngôn ngữ mềm mại, hài hước, “bắt trend” mạng xã hội. “Từ đó, lượng người theo dõi, bình luận, tương tác trên fanpage tăng lên rõ rệt, giúp các thông tin về an ninh trật tự, pháp luật lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng”, Thiếu tá Quy nói.

Nhận thấy hiệu quả, Công an phường An Khê mạnh dạn duy trì song song hai phong cách tuyên truyền: lúc thì chính luận, nghiêm túc; khi thì nhẹ nhàng, gần gũi. Chỉ trong vòng hơn một tháng, trang fanpage của đơn vị đã đạt hơn 157.000 lượt theo dõi, tăng gần 57.000 lượt so với trước đây, trở thành fanpage của công an xã/phường có lượt theo dõi lớn nhất trên địa bàn. Dưới mỗi bài đăng là những lời động viên, khen ngợi của người dân như: “Có ai như em không, ngày nào cũng lót dép hóng Ad lên bài, Ad vừa nghiêm, vừa lấy hài hước nhắc dân, đúng yêu quá đi, Ad nhắc nhở rất nhân văn nha (không nêu địa chỉ chính xác) để người trong cuộc biết, chấp hành”…

Hiệu quả thực từ bài đăng “ảo”

Theo Thiếu tá Hoàng Sâm, Phó Trưởng Công an phường An Khê, việc đổi mới cách tuyên truyền nhằm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Ba nhất” của Bộ Công an. “Mạng xã hội được xác định là kênh tương tác hiệu quả để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đồng thời, đưa các quy định pháp luật vào đời sống. Từ những bài “điểm danh” nhắc nhở tiếng ồn, Nghị định 282 đã dần đi vào thực tế, góp phần giảm các “điểm nóng” về ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn”, Thiếu tá Sâm nói.

Phản hồi nhanh chóng của một cơ sở vi phạm ở phường An Khê sau khi được công an phường “nhắc nhẹ”. Ảnh: Giang Thanh

Chỉ với việc “điểm danh” các nguồn phát tiếng ồn ý nhị trên fanpage, không nêu cụ thể địa chỉ hay danh tính, nhiều hộ dân, doanh nghiệp đã chủ động khắc phục: vặn nhỏ loa, hạn chế karaoke âm lượng lớn, hoặc đầu tư giải pháp cách âm. Có đơn vị kinh doanh sân thể thao sau khi được “nhắc nhẹ” trên Facebook đã chủ động liên hệ với Công an phường đề xuất phương án khắc phục.

“Chưa cần lực lượng công an xuống tận nơi nhắc nhở, đơn vị này liên tục cập nhật hình ảnh về quá trình triển khai hệ thống cách âm, nhờ đó, “điểm nóng” này được giải quyết, bà con sống xung quanh phản hồi rất tích cực. Thậm chí, nhiều người dân trên địa bàn khi tổ chức việc hiếu hỉ có dùng loa cũng nhắn tin “xin phép” và cam kết điều chỉnh âm lượng vừa phải”, Thiếu tá Sâm kể.

Không chỉ trong công tác tuyên truyền, fanpage còn phát huy hiệu quả trong việc lan tỏa những hành động đẹp. Mới đây, một bài đăng tìm kiếm người dân đã tri hô, hỗ trợ nạn nhân trong vụ chồng đâm vợ trên đường Trường Chinh thu hút khoảng 20.000 lượt thích, hàng trăm bình luận, chia sẻ, giúp Công an phường kịp thời tìm và khen thưởng công dân dũng cảm.

Ít ai biết rằng, fanpage với lượt theo dõi “khủng” này chỉ do 2 cán bộ của Công an phường An Khê phụ trách. Nhân sự ít, công việc nhiều, ngoài công việc chuyên môn, các quản trị viên phải liên tục online để tiếp nhận, phản hồi tin nhắn, chuyển thông tin đến các bộ phận có trách nhiệm xử lý, đồng thời, tìm tòi, sử dụng các công cụ AI để làm mới nội dung mỗi ngày.

“Việc thích ứng với xu hướng mới là chìa khóa để kết nối hiệu quả giữa công an phường và người dân, giúp lực lượng công an nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phổ biến pháp luật đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các cán bộ phụ trách cũng phải cân bằng tốt nội dung thông tin, tạo ra xu hướng tích cực chứ không để xu hướng dẫn dắt”, Thiếu tá Sâm chia sẻ.

Thời gian qua, các trang facebook Công an các xã, phường trên địa bàn như: Điện Bàn Đông, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn… cũng “bắt sóng” với những bài viết sử dụng hình ảnh AI đầy sáng tạo, ngôn ngữ gần gũi, hài hước, lượng theo dõi tăng trưởng mỗi ngày.

Hệ thống fanpage chính thống của Công an TP. Đà Nẵng được đầu tư đồng bộ, từ hình ảnh nhận diện đến nội dung, giúp người dân dễ dàng phân biệt với các trang giả mạo. Hai trang Facebook có tick xanh của Công an thành phố có khoảng 800.000 người theo dõi, cùng hàng trăm fanpage của các đơn vị, xã, phường trở thành kênh kết nối hiệu quả với người dân. Sự chủ động đổi mới cách truyền thông, “bắt trend” để tiếp cận giới trẻ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng sống.