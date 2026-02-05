Vỉa hè và chốt thu phí xe ở Quảng Ninh được 'giải phóng' sau bài viết trên Báo Tiền Phong

TPO - Ngày 5/2, toàn bộ vỉa hè và các điểm trông giữ xe có thu phí xung quanh Công viên hoa Hạ Long, phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) đã được 'giải phóng' thông thoáng sau bài phản ánh của Báo Tiền Phong.

Với mục đích tổ chức Chợ hoa Xuân 2026, UBND phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng 50.898 m², với 135 gian hàng trưng bày hoa, cây cảnh tại Công viên hoa Hạ Long. Nhưng không hiểu lý do gì, địa điểm chính tổ chức lại vắng bóng các gian hàng mà khu vực vỉa hè xung quanh công viên bị trưng dụng làm nơi bán cây cảnh, hoa Tết.

﻿ ﻿ Phường cắm biển cấm dừng đỗ ngay dưới biển được phép đỗ và lập chốt trông xe thu phí bên cạnh, trong khi vỉa hè kín mít hoa cây cảnh bày bán.

Đặc biệt, khu vực lòng đường sát vỉa hè bị gác rào chắn cấm các phương tiện tiếp cận mặc cho tuyến đường này được cắm biển dừng đỗ hợp pháp. Trong khi đó, Ban tổ chức lại lập các chốt trông giữ xe có thu phí phía đối diện đường.

Trước tình trạng trên, nhiều người dân và du khách tỏ ra bức xúc vì không có nơi đỗ xe để vào công viên và ngay phần vỉa hè đi bộ cũng bị chiếm dụng.

Ngày 4/2, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh: "Quảng Ninh: Phường chia lô vỉa hè bán hoa, cấm ô tô để thu phí trái phép".

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm ủng hộ bài viết, nhiều trang mạng xã hội cũng chia sẻ nội dung bài viết với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý những bất cập, vi phạm.

Vỉa hè được 'giải phóng' thông thoáng sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Ngay trong đêm 4/2, lực lượng chức năng của UBND phường Hồng Gai đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh những vi phạm mà Báo Tiền Phong đã nêu trước đó tại Chợ hoa Xuân 2026 trên địa bàn phường.

Đến chiều 5/2, phóng viên Tiền Phong đã có mặt tại Chợ hoa Xuân 2026 của phường Hồng Gai và ghi nhận công tác xử lý sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Với sự vào cuộc rốt ráo của lực lượng chức năng, sau 1 đêm, tất cả vỉa hè xung quanh Công viên hoa Hạ Long đã được giải phóng, không còn cảnh bày kín hoa, cây cảnh trên lối đi. Các chốt trông giữ xe thu phí cũng được dẹp bỏ, những hàng rào chắn cấm đỗ xe cũng được tháo rời.

Các điểm trông giữ xe thu phí cũng được dẹp bỏ.

"Rất hoan nghênh tinh thần cầu thị của phường Hồng Gai, sau khi báo chí phản ánh đã nhanh chóng trả lại vỉa hè cho người đi bộ, các tuyến phố cũng trở về với nguyên trạng không bị cấm dừng đỗ vô lý như mấy ngày trước đây", ông N.V.H, một người dân sinh sống gần khu vực công viên chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong.

Trước khi thực hiện 'giải phóng' vỉa hè, đại diện lãnh đạo phường Hồng Gai cũng đã ghi nhận những vi phạm đang xảy ra tại Chợ hoa Xuân 2026, với lý do năm đầu tiên tổ chức, công tác quản lý còn gặp nhiều lúng túng nên đã để xảy ra tình trạng trên. Lãnh đạo phường Hồng Gai cũng cảm ơn những phản ánh, góp ý của Báo Tiền Phong để Chợ hoa Xuân 2026 của phường được diễn ra tốt đẹp, để nhân dân vui vẻ, hoan hỉ đón Xuân.