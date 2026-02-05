Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Lê Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự và thực hiện các quy định pháp luật vừa được Sở Y tế TP.HCM chỉ ra tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Ngày 5/2, nguồn tin của Báo Tiền Phong cho biết, Sở Y tế TPHCM vừa có Kết luận kiểm tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Theo kết luận số 1432/KL- SYT cho thấy, sai phạm nổi cộm nhất tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa là việc tự ý đưa vào hoạt động Khu Dịch vụ tại tầng 15 với quy mô 43 giường bệnh. Qua kiểm tra, khu vực này không hề có tên trong cơ cấu tổ chức chính thức được phê duyệt, đồng thời bệnh viện cũng không cung cấp được quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Dù hoạt động “ngoài luồng”, bệnh viện vẫn tiếp nhận bệnh nhân và thu phí. Nghiêm trọng hơn, công tác cán bộ tại đây cũng bị buông lỏng khi bệnh viện phân công và bổ nhiệm chức danh Quản lý khu Dịch vụ cho một Hộ sinh hạng IV, kèm theo việc chi trả phụ cấp chức vụ sai quy định pháp luật. Sở Y tế TPHCM khẳng định, việc bệnh viện tự ý ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động là vượt thẩm quyền, không đúng với quy định tại Nghị định 45/2025/NĐ-CP.

Về việc quản lý nhân lực tại Bệnh viện Bà Rịa cũng bộc lộ những mâu thuẫn khó tin. Trong khi các khoa như Nhi, Nội tim mạch thiếu hụt hàng chục nhân viên so với định mức, thì khoa Cấp cứu lại được bố trí tới 76 người, vượt định mức tối thiểu đến 52 nhân sự. Sự phân bổ bất hợp lý này không dựa trên chỉ tiêu giường bệnh được giao mà căn cứ vào số giường bệnh tự kê thêm, trái với quy định của Bộ Y tế.

Đáng báo động hơn là tình trạng “khuyết” lãnh đạo quản lý trên diện rộng. Tại thời điểm kiểm tra, có tới 17/26 khoa, phòng đang thiếu Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa. Thậm chí, nhiều vị trí then chốt được giao cho những người có chức danh nghề nghiệp hoàn toàn không phù hợp chuyên môn. Cụ thể: Điều dưỡng trưởng khoa lại giữ ngạch Y tế công cộng hoặc Hộ sinh; người phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn lại là Dược sĩ hạng III.

Kết luận của Sở Y tế cũng chỉ ra, công tác quản lý cán bộ tại bệnh viện này còn bộc lộ sự thiếu sâu sát khi để xảy ra tình trạng viên chức tự ý đi nước ngoài khi chưa được phép. Điển hình là trường hợp một bác sĩ tại khoa Nội tim mạch đã tự ý sang Thái Lan, hay một số cán bộ khác về nước muộn hơn thời gian quy định trong quyết định cho phép của cấp có thẩm quyền.

Hệ quả tất yếu của những bất cập trong quản trị và sự thiếu minh bạch về chế độ phúc lợi là chỉ số hài lòng của nhân viên y tế tại đây liên tục sụt giảm, chỉ đạt mức 61,38% vào năm 2025. Trong vòng chưa đầy hai năm, đã có tới 60 viên chức và người lao động xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Đoàn kiểm tra đánh giá, bệnh viện chưa hề có các hình thức đối thoại hay giải pháp cụ thể để cải thiện tình trạng này.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phải khẩn trương rà soát, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan và kiện toàn lại bộ máy theo đúng quy định hiện hành.

Lê Nguyễn
#Bệnh viện đa khoa bà rịa #Sở Y tế TPHCM #Kết luận #sai phạm #thanh tra toàn diện #Bà Rịa- Vũng Tàu #phòng khám #dịch vụ #sai phạm tại bệnh viện #giám đốc bệnh viện

