Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP giải cứu nhiều nữ sinh bị bán sang Campuchia

TPO - Theo Giám đốc Công an TPHCM, Công an TP đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online. Chỉ trong tháng 7, lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh bị lừa gạt, bán sang Campuchia.

Sáng 9/8, tại phiên họp UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Lực lượng vũ trang thành phố đã kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến quốc phòng – an ninh, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện lớn, trong đó có cuộc gặp cấp cao Việt Nam – Lào – Campuchia và lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.

Về trật tự xã hội, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kéo giảm sâu: giảm 37,3% so với danh sách liệt kê và giảm 49,3% so với cùng kỳ 2024.

"Các loại tội phạm phức tạp như ma túy, tín dụng đen, tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài,… được đấu tranh quyết liệt. Các vụ cướp giật đều được khám phá 100%", Trung tướng Mai Hoàng nói.

Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại phiên họp

Trong 7 tháng đầu năm, nhiều chuyên án lớn đạt kết quả nổi bật, như phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về TPHCM, thu giữ 23,4 kg ma túy tổng hợp; chuyên án liên quan nhóm tiếp viên hàng không, bóc gỡ 500 nhánh, phân nhánh đường dây ma túy, thu giữ 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn, với tổng giao dịch lên tới 29.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Trung tướng Mai Hoàng cảnh báo tình trạng bắt cóc online đang diễn biến phức tạp. Công an TPHCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online. Riêng trong tháng 7, lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh bị lừa gạt, bán sang Campuchia.

Trung tướng Mai Hoàng nói thêm, các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, lừa gọi video, khống chế tinh thần nạn nhân và ép thực hiện các yêu cầu, sau đó tổ chức đưa sang nước ngoài. Lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường tuyên truyền để nhận diện thủ đoạn này.

Về những tồn tại, hạn chế, Giám đốc Công an TPHCM nhận định tình trạng người nước ngoài nhập cảnh, hoạt động sai mục đích gia tăng; tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 50% xã, phường không ma túy (20% vào cuối 2025), đồng thời đưa khoảng 30.000 người nghiện đi cai nghiện.

Công an đề xuất xây dựng ba trung tâm cai nghiện quy mô lớn tại Bình Dương và Vũng Tàu, gắn với dạy nghề, lao động hướng nghiệp để giúp học viên tái hòa nhập cộng đồng.

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự cho các sự kiện quan trọng khác trong năm.