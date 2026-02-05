Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an TPHCM xem xét dùng thiết bị bay không người lái để phòng ngừa tội phạm

Nguyễn Dũng
TPO - Trong bối cảnh đô thị đặc biệt với mật độ dân cư cao, địa bàn rộng và tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, Công an TPHCM đang từng bước tiếp cận, nghiên cứu và tiến tới ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Mới đây, tại Khu Công nghệ cao TPHCM, đoàn công tác Công an TPHCM do Trung tá Bùi Văn Quốc – Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV01) làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi tham quan, khảo sát và điều khiển thử nghiệm UAV. Hoạt động có sự tham gia của đại diện nhiều đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Cảnh sát giao thông (PC08), An ninh đối ngoại (PA01)... cùng Tổ chuyên trách triển khai Nghị quyết 57 về ứng dụng khoa học – công nghệ trong công tác công an.

z7503568108284-620ce90cb38ff1b219528c195716b37e.jpg
Lãnh đạo các đơn vị Công an TPHCM tại buổi tham quan, khảo sát và điều khiển thử nghiệm UAV.

Tại buổi làm việc, bốn doanh nghiệp công nghệ trong nước gồm Realtime Robotic, Saolatek, Gremsy và TTDrone đã trình diễn, giới thiệu nhiều dòng UAV chuyên dụng, tích hợp các tính năng giám sát từ trên cao, truyền hình ảnh thời gian thực, định vị, cảnh báo và hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Theo đánh giá của các đơn vị nghiệp vụ, UAV có thể phát huy hiệu quả rõ nét trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh tại các sự kiện đông người, tuần tra địa bàn phức tạp, phát hiện và theo dõi đối tượng nghi vấn, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy cũng như khảo sát nhanh hiện trường tai nạn giao thông, vụ việc phức tạp mà việc tiếp cận trực tiếp gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đã trao đổi, góp ý cụ thể để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, “may đo” thiết bị phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn của lực lượng công an, thay vì chỉ sử dụng các sản phẩm công nghệ mang tính phổ thông.

z7503588907242-9b36020011ab42a8ec460a45768ccf14.jpg
z7503568085798-c2b08a054746445435f53b8ad2b56a07.jpg
UAV trình diễn "kỹ năng" vận chuyển hàng hóa trên không.

Việc nghiên cứu, tiến tới triển khai UAV được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an TPHCM, chuyển từ phương thức xử lý truyền thống sang chủ động phòng ngừa bằng công nghệ, góp phần tiết kiệm nhân lực, giảm rủi ro cho cán bộ chiến sĩ và nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Lãnh đạo Khu Công nghệ cao TPHCM khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ lực lượng công an trong việc kết nối doanh nghiệp công nghệ, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp UAV phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

UAV (thiết bị bay không người lái) là phương tiện được điều khiển từ xa hoặc tự động, ngày càng được ứng dụng trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng. UAV hỗ trợ giám sát, tuần tra từ trên cao, phát hiện sớm nguy cơ mất an ninh trật tự; truyền hình ảnh thời gian thực phục vụ chỉ huy, điều hành. Ngoài ra, UAV còn được sử dụng trong cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy và khảo sát nhanh hiện trường ở khu vực khó tiếp cận, góp phần tiết kiệm nhân lực, giảm rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguyễn Dũng
