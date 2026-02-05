Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ tai nạn khiến CSGT hy sinh ở Thái Nguyên: Cục CSGT khẳng định kiểm soát tại một điểm là đúng quy định

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT hy sinh ở Thái Nguyên, Cục CSGT cho biết, đối chiếu với hiện trường, hình ảnh từ các clip cho thấy, việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định.

tai-nan-3137.jpg
Hình ảnh xe tải trước thời điểm gây tai nạn.

Trưa 4/2, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1B, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc cán bộ CSGT yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại để kiểm tra hành chính thì bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng. Vụ việc làm 2 người tử vong (trong đó có 1 cán bộ CSGT).

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, nhiều người cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của CSGT là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, qua đối chiếu với hiện trường, hình ảnh từ các clip ghi nhận vụ việc, Cục CSGT cho rằng, việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định, được thực hiện theo kế hoạch tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, đoạn đường tổ chức kiểm soát thẳng, thoáng không vật cản che khuất tầm nhìn; đường có dải phân cách cứng giữa, chia thành 2 chiều đường, mỗi bên có 2 làn đường (mỗi làn rộng 3,5m), có lề đường - do vậy không thể nói là đường hẹp được..

Ngoài ra, xe ô tô tuần tra kiểm soát CSGT đỗ sát lề đường bên phải, có đặt 2 chóp nón cách sau xe để cảnh báo và hình thành khu vực thực thi công vụ; CSGT dừng xe để kiểm soát sát lề đường bên phải và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác.

Clip từ camera hành trình của một xe đi phía sau xe tải ben BKS 20C-211.76 (xe gây tai nạn) đã cho thấy đường rộng, thoáng, việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định.

Theo Cục CSGT, lái xe tải ben BKS 20C-211.76 có kích thước dài mà không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không có ý thức xếp hàng tuần tự để đi đường, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, mà đánh lái sang phải (theo kiểu thói quen đi điền vào chỗ trống)… gây mất an toàn và để xảy ra tai nạn giao thông.

Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (Thông tư 73/2024/TT-BCA, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 13/2025/TT-BCA), việc kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông được thực hiện như sau:

Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện dừng phương tiện, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền. Tại một điểm trên đường giao thông, lựa chọn địa điểm, mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn và đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, pháp luật về đường bộ và pháp luật có liên quan.

Khi tổ chức lực lượng kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông, phải sử dụng camera được trang bị để ghi hình hoạt động kiểm soát của Tổ Cảnh sát giao thông. Kiểm soát vào buổi tối, ban đêm phải có đèn chiếu sáng và bảo đảm đủ ánh sáng.

Thanh Hà
#Vụ tai nạn giao thông Thái Nguyên #Quy định kiểm soát giao thông #An toàn lực lượng CSGT #Tổ chức kiểm soát tại điểm #Vai trò camera hành trình #Nguyên nhân tai nạn giao thông #Quy trình kiểm tra CSGT #Pháp luật về tuần tra kiểm soát #Đặc điểm đường kiểm soát #Ý thức lái xe tải

Xem thêm

Cùng chuyên mục