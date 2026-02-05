Vụ tai nạn khiến CSGT hy sinh ở Thái Nguyên: Cục CSGT khẳng định kiểm soát tại một điểm là đúng quy định

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT hy sinh ở Thái Nguyên, Cục CSGT cho biết, đối chiếu với hiện trường, hình ảnh từ các clip cho thấy, việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định.

Hình ảnh xe tải trước thời điểm gây tai nạn.

Trưa 4/2, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1B, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc cán bộ CSGT yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại để kiểm tra hành chính thì bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng. Vụ việc làm 2 người tử vong (trong đó có 1 cán bộ CSGT).

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, nhiều người cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của CSGT là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, qua đối chiếu với hiện trường, hình ảnh từ các clip ghi nhận vụ việc, Cục CSGT cho rằng, việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định, được thực hiện theo kế hoạch tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, đoạn đường tổ chức kiểm soát thẳng, thoáng không vật cản che khuất tầm nhìn; đường có dải phân cách cứng giữa, chia thành 2 chiều đường, mỗi bên có 2 làn đường (mỗi làn rộng 3,5m), có lề đường - do vậy không thể nói là đường hẹp được..

Ngoài ra, xe ô tô tuần tra kiểm soát CSGT đỗ sát lề đường bên phải, có đặt 2 chóp nón cách sau xe để cảnh báo và hình thành khu vực thực thi công vụ; CSGT dừng xe để kiểm soát sát lề đường bên phải và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác.

Clip từ camera hành trình của một xe đi phía sau xe tải ben BKS 20C-211.76 (xe gây tai nạn) đã cho thấy đường rộng, thoáng, việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định.

Theo Cục CSGT, lái xe tải ben BKS 20C-211.76 có kích thước dài mà không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không có ý thức xếp hàng tuần tự để đi đường, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, mà đánh lái sang phải (theo kiểu thói quen đi điền vào chỗ trống)… gây mất an toàn và để xảy ra tai nạn giao thông.