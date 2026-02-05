Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Phát hiện cơ sở sản xuất 60.000 lít giấm giả bằng axit công nghiệp

Thu Hiền
TPO - Từ tháng 6/2025 đến nay, Lê Thị Lộc ( sinh năm 1992, trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) đã sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Việc sử dụng giấm giả có nguồn gốc từ axit axetic công nghiệp là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, hoặc tích tụ thành ung thư.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, trú xóm 14, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện Lê Thị Lộc, chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh), sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để sản xuất giấm giả.

Thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, đối tượng dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng đưa đi tiêu thụ tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trong và ngoài tỉnh.

images2082315-img-7730.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế thành giấm gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, có thể làm tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí dẫn đến ung thư hoặc tử vong nếu vượt ngưỡng cho phép.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn bắt quả tang các đối tượng đang pha chế axit axetic công nghiệp với nước để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà của Lê Thị Lộc.

images2082313-dsc00047.jpg
Can chứa axit acetic công nghiệp mà Lê Thị Lộc mua về để pha chế, sản xuất giấm giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng carton, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”, 10 lít axit axetic công nghiệp, 3.190 chai nhựa, 22.000 nắp chai, 40 vỏ can nhựa loại 30 lít cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, thu giữ thêm 912 chai giấm giả. Tổng số tang vật thu giữ là 3.196 lít giấm giả và 10 lít axit axetic công nghiệp.

images2082314-dsc09986.jpg
Sau khi pha chế axit axetic công nghiệp với nước lã, Lê Thị Lộc san chiết sang chai nhựa để tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận do muốn tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất nên đã pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết, đóng nắp thành phẩm. Để tạo lòng tin cho người tiêu dùng, trên nhãn sản phẩm in dòng chữ “Giấm gạo lên men tự nhiên”.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2025 đến nay, Lê Thị Lộc đã sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả đưa ra tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

images2082312-dsc00032.jpg
Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng các tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#giấm giả #Lê Thị Lộc #sản xuất hàng giả #an toàn thực phẩm #bắt giữ #công an #Nghệ An

