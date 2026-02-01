Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt nữ đối tượng bị truy nã quốc tế

Ngọc Văn
TPO - Sau 6 năm lẩn trốn tại nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ, đối tượng truy nã quốc tế Bùi Thị Thu Hồng đã bị lực lượng An ninh điều tra Công an TP. Huế phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Thông tin từ Phòng An ninh điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tỉnh Đắk Lắk), đối tượng truy nã quốc tế thuộc diện nguy hiểm, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

doi-tuong-hong-tai-cqca.jpg
Đối tượng Bùi Thị Thu Hồng (thứ hai từ phải sang) bị Công an TP. Huế bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 12/2018, Bùi Thị Thu Hồng cùng chồng và một đối tượng khác đã tổ chức cho 4 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp. Trong số này có 3 công dân trú tại TP. Huế và 1 công dân trú tại tỉnh Nghệ An. Cùng thời điểm, Hồng còn tổ chức cho 2 công dân trú tại TPHCM và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc, ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, xảy ra tại huyện Phú Vang (nay là xã Phú Vinh, Huế), theo khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thu Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã xuất cảnh sang nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế đã phát lệnh truy nã trong nước và truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Sau 6 năm truy tìm, đến cuối tháng 1/2026, từ các nguồn dữ liệu nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an TP. Huế xác định Bùi Thị Thu Hồng sẽ nhập cảnh về Việt Nam để thăm thân. Đơn vị đã phối hợp với các đồn biên phòng cửa khẩu và công an các địa phương liên quan tổ chức lực lượng đón lõng, bắt giữ.

Khi Hồng làm thủ tục nhập cảnh qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang, Phòng An ninh điều tra Công an TP. Huế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thu Hồng khai nhận sau khi bỏ trốn đã sinh sống bằng nghề lao động tự do tại một số quốc gia châu Âu và châu Mỹ. Đến năm 2022, đối tượng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu, đồng thời tham gia làm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế hiện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn
