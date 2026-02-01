Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trưng cầu định giá 8 lô 'đất vàng' ở Đà Lạt để điều tra

Khải Minh
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang trưng cầu thẩm định giá 8 thửa đất trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt tại nhiều mốc thời gian từ năm 2011 đến nay, nhằm làm rõ các dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang trưng cầu thẩm định giá 8 thửa đất nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn TP Đà Lạt cũ.

Theo đó, hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự ngành Nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh, lĩnh vực đất đai tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các đơn vị thẩm định giá, mời tham gia cung cấp báo giá gói thầu dịch vụ tư vấn xác định giá trị tài sản theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

img-7115.jpg
8 thửa đất được yêu cầu định giá nằm ở khu vực có giá đất thuộc nhóm cao.

Việc mời báo giá được thực hiện căn cứ theo yêu cầu định giá tài sản số 12671/YC-CSKT của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, nhằm phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực trung tâm Đà Lạt. Hội đồng định giá yêu cầu các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, chức năng và năng lực thẩm định giá tham gia báo giá, thực hiện việc định giá theo giá thị trường, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra không chỉ yêu cầu xác định giá trị các thửa đất tại thời điểm hiện tại mà còn truy ngược việc định giá tại nhiều mốc thời gian trong quá khứ, gồm các năm 2011, 2016, 2018, 2019 và 2020. Việc định giá theo nhiều thời điểm được cho là nhằm làm rõ các sai phạm liên quan đến việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất có dấu hiệu chồng lấn vào đất công.

Theo tìm hiểu, toàn bộ 8 thửa đất được yêu cầu định giá đều nằm trên tuyến đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Đây là khu vực có giá đất thuộc nhóm cao tại Đà Lạt. Vì vậy, kết quả định giá chênh lệch qua các thời kỳ sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định mức độ thiệt hại hoặc hành vi trục lợi (nếu có) trong công tác quản lý đất đai tại khu vực này.

Khải Minh
