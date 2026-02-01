Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi

Hoài Nam
TPO - Nguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.

Ngày 31/1, Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Duẩn (29 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng đầu tháng 1/2026, Duẩn lập tài khoản Facebook ảo, mạo danh một người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích để tiếp cận, làm quen em N. (16 tuổi).

Sau một thời gian nói chuyện, vào tối 19/1, Duẩn mạo danh người nổi tiếng hẹn em N. đi chơi.

mao-danh-nguoi-noi-tieng-6475-9031.jpg
Đối tượng Nguyễn Hữu Duẩn bị khởi tố để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Lúc này em N. tin tưởng nên đã đến điểm hẹn. Tuy nhiên, thời điểm này Duẩn đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin đưa em đến một khu vực vắng, xa dân cư. Đối tượng đã dùng vũ lực, đe doạ để thực hiện hành vi giao cấu với em N. đồng thời dùng điện thoại quay lại video sự việc.

Sau khi thực hiện hành vi, Duẩn dùng chính những hình ảnh nhạy cảm này để uy hiếp tinh thần, đe dọa em N. không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, nếu không sẽ tung lên mạng xã hội.

Tuy nhiên sau đó em N. đã kể lại sự việc với gia đình, tố giác hành vi của Duẩn.

Biết mình đã bị tố giác, ngày 21/1, Duẩn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Nam
