Lừa góp vốn 'lướt sóng' bất động sản

Hoài Nam
TPO - Với chiêu bài góp vốn mua đất “lướt sóng”, Lê Thị Hương Giang (SN 1981, trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) đã lợi dụng sự quen biết, cung cấp thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hương Giang (SN 1981, trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua thị trường bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến sôi động. Trong thời điểm này, vào ngày 15/4/2025, Giang cùng chị D.T.H.Y. thỏa thuận góp tiền đặt cọc mua một thửa đất tại xã Thạch Xuân nhằm sang nhượng lại để kiếm lời.

d23b0a0aa47c2a22736d.jpg
Lê Thị Hương Giang bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Song khi đến thời gian thanh toán, Giang không có khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng nên bỏ cọc, mất số tiền 150 triệu đồng. Dù bỏ cọc nhưng Giang vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng tiếp tục góp vốn mua thửa đất, khiến chị Y. tin tưởng và chuyển tổng cộng 320 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Giang rút toàn bộ để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Khi bị hại nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về việc mua bán cũng như các giấy tờ liên quan nhưng không được đáp ứng, chị Y. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Hoài Nam
