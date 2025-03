'Nhìn trộm' thông tin dự án rồi lừa đảo bán đất của người khác

TPO - Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Nguyễn Thúy Hà (53 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thực hiện.