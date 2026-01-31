Công an thông tin về việc xử lý xe máy vi phạm tại đám cưới ở Gia Lai

TPO - Nhóm đối tượng từ 18-25 tuổi điều khiển xe máy độ chế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bỏ chạy rồi dừng xe tại một đám cưới ở ven đường, bỏ lại phương tiện.

Ngày 31/1, Công an xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đang lập hồ sơ xử lý đối tượng K.M. (SN 2001, trú thôn Plei Kmek, xã Phú Thiện) liên quan đến hành vi đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội Facebook về lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ.

Đối tượng M. đăng tải thông tin sai sự thật, không đúng bản chất vụ việc.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 30/1, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Gia Lai) tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 25 (đoạn qua xã Phú Thiện) đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm giao thông. Nhóm này ở độ tuổi 18-25, điều khiển 5 xe máy có nhiều lỗi vi phạm như độ chế, tự ý thay đổi kết cấu xe, thay đổi kích thước lốp xe...

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính các phương tiện trên, nhưng các thanh niên không chấp hành, bỏ chạy. Nhóm này dừng xe tại một đám cưới ở ven đường, rút chìa khóa, bỏ lại phương tiện. Tổ tuần tra đã phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, sau đó trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip với nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc rằng lực lượng cảnh sát giao thông đã vào tận rạp cưới để bắt giữ xe của khách ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu, chú rể. ​Nhiều người không hiểu rõ bản chất của việc đã bình luận mang tính xúc phạm đến lực lượng chức năng.

Qua xác minh, Công an xã Phú Thiện xác định M. chính là người đã quay và đăng tải đoạn clip cùng thông tin sai sự thật trên Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, M. thừa nhận hành vi vi phạm, nguyên nhân là thiếu hiểu biết, nhận thức không đầy đủ. M. đã đăng tải bài viết đính chính trên trang Facebook cá nhân.