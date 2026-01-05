Kịp thời báo cáo việc thẩm định, tôn vinh, khen thưởng tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật

TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan, kịp thời báo cáo Ban trong thẩm định, chỉ đạo các hoạt động trọng tâm, duyệt nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành hướng dẫn Công tác văn hoá, văn nghệ năm 2026.

Hướng dẫn nêu rõ, mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá, văn nghệ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tạo động lực, khí thế mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Khách tham quan Triển lãm "Nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí Việt Nam năm 2025". Ảnh: TTXVN.



Thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ góp phần tuyên truyền sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hoá, cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường; phát huy hiệu quả giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Các nội dung, hoạt động văn hoá, văn nghệ cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng các quy định hiện hành, phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, tạo sức lan toả rộng rãi và ấn tượng tốt đẹp với Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Hướng dẫn nêu rõ một số nội dung về: Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và công tác giao ban lĩnh vực văn hoá, văn nghệ…

Trong phần tổ chức thực hiện, hướng dẫn nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn, chủ động xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác văn hoá, văn nghệ năm 2026. Chỉ đạo, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tại địa phương…

Theo hướng dẫn, Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch…

“Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan, kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong thẩm định, chỉ đạo các hoạt động trọng tâm, duyệt nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật; các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn quy mô cấp quốc gia và các chương trình hoạt động lớn tác động lớn tới tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng định hướng tư tưởng chính trị của Đảng”, hướng dẫn nêu.