Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông bẻ mai anh đào trong nhà công vụ ở Đà Lạt khai gì?

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ chặt mai anh đào trong khu nhà công vụ ở Đà Lạt, anh T.T.S khai được một người khác nhờ tìm giúp một cành mang về Nha Trang chưng Tết.

Liên quan vụ hai người đàn ông vào khuôn viên Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng chặt cành mai anh đào rồi mang lên ô tô, chiều 5/2, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh và mời anh T.T.S. (36 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) lên làm việc.

z7503676675369-6e89bfa91f17d77b91a6a8d09850df70-2641.jpg
Hai người đàn ông chặt đào bị người dân ghi lại.

Bước đầu, anh S. khai khoảng 10h30 cùng ngày, khi đang làm tại quán cà phê thì được một người đàn ông tên H. nhờ tìm giúp một cành mai anh đào mang về Nha Trang chưng Tết.

Sau đó, anh S. mượn dao của một nhà dân gần quán để chặt cành, nhưng khi vào khu nhà công vụ lại dùng tay kéo khiến cành mai anh đào bị gãy. Anh S. đưa cành cây cho anh H. mang lên ô tô rời Đà Lạt về Nha Trang, còn mình quay lại quán tiếp tục làm việc.

Tại cơ quan công an, anh S. thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản là trái quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời mời tài xế H. lên làm việc để làm rõ vụ việc theo quy định.

Thái Lâm
#mai anh đào #Đà Lạt #hủy hoại tài sản #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục