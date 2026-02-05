Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Lâm Đồng:

Mai anh đào bung nở rực rỡ khắp buôn làng

Lữ Hồ - Thái Lâm

TPO - Mai anh đào đang nở rộ, khoe sắc tại nhiều nơi ở Lâm Đồng. Trong đó, các buôn và bon làng ở xã Lạc Dương, Đam Rông 4 có nhiều cây hoa mai anh đào cổ, khoe sắc rực rỡ khắp đồi núi, đường sá.

attgccq9-pof-vflv9rrgjjp6joamgic6nrm9pcgxiwney.jpg
Những ngày đầu xuân, mai anh đào﻿ đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng rực rỡ tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi mới, thu hút đông đảo người dân và du khách.
atti2vep4fhrlyx9xnssebkfbfnx96xopdiqbl4ntrdud0.jpg
Tại xã Lạc Dương, những buôn làng nằm dưới chân núi Lang Biang đang bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi hàng loạt cây mai anh đào cổ thụ đồng loạt trổ hoa.
atto9ikoeavlw2f-7-qtd7elktpnt5kkm8dfcdjlcackek.jpg
Sắc hồng phủ khắp các triền đồi, ven đường, len lỏi qua từng mái nhà, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đậm chất cao nguyên.
att7ciwokmfvwt3csi4oqngz6ljdfctf4uvarrat3pbd5e.jpg
Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa nở đồng loạt, màu sắc đậm và bền hơn.
attbb-yujfekh6kbfwhrotcesezvgs7yxbstxqiyzc9-nm.jpg
Nhiều cây cổ thụ cao lớn, tán rộng, khi đồng loạt trổ bông đã biến Trại Mát thành điểm hẹn lý tưởng của du khách mỗi độ xuân về
z7497273180450-0318b1117771303a05839bc40f80ae71.jpg
z7497273203648-0c54af6e3e0e77203f9d722d519adaaf.jpg
z7497273229053-82b4c54caca696bcd7a477461fc6ef1b.jpg
z7497273277425-b5d7dc0fd61eab4020b072b8b6046119.jpg
Hoa bung cánh, nổi bật giữa mái nhà đơn sơ, tạo nên khung cảnh yên bình mà rực rỡ.
z7497273448426-21d2f3fb9cbebb40986aef4884be3d43.jpg
Mai anh đào nở dọc đường vào bon Đưng K'Nớ, nép mình bên sườn đồi. Phía sau, rừng núi trùng điệp xanh thẫm làm nền, càng tôn lên vẻ rực rỡ của mùa hoa giữa đại ngàn.
z7497273568870-54e8b7879c253908c3a98ce2ed7b3989.jpg
z7497273569021-0283b76fe79736ae88e5f4e841979085.jpg
Từ xa, sắc hồng phủ kín vòm cây như một chiếc ô khổng lồ giữa buôn làng, trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.
z7497273594443-705d6fc1e865989e641f5e5579cc1b17.jpg
z7497273617279-1a0b114a7d3be1821334edd42af73a9d.jpg
Cây mai anh đào nở được khoảng một tuần nay. Năm nay hoa nở dày, màu hồng đậm và tươi hơn mọi năm nên bà con ai cũng vui.
z7497273130703-a5c871a5d743d1e4bbaecf17c53a558f.jpg
z7497273154095-319853af9dbbfe97dbb1071b0598dee9.jpg
Chị K'Nuôi (ở cùng bon Đưng K'Nớ) cho hay, cứ đến mùa mai anh đào bung nở, khu vực trung tâm bon lại nhộn nhịp hơn thường ngày. Người dân tranh thủ chụp ảnh, còn nhiều du khách từ nơi khác cũng tìm đến tham quan, góp phần làm không khí bon làng thêm rộn ràng.
Lữ Hồ - Thái Lâm
