Mai anh đào bung nở rực rỡ khắp buôn làng

TPO - Mai anh đào đang nở rộ, khoe sắc tại nhiều nơi ở Lâm Đồng. Trong đó, các buôn và bon làng ở xã Lạc Dương, Đam Rông 4 có nhiều cây hoa mai anh đào cổ, khoe sắc rực rỡ khắp đồi núi, đường sá.
Hoa bung cánh, nổi bật giữa mái nhà đơn sơ, tạo nên khung cảnh yên bình mà rực rỡ.
Mai anh đào nở dọc đường vào bon Đưng K'Nớ, nép mình bên sườn đồi. Phía sau, rừng núi trùng điệp xanh thẫm làm nền, càng tôn lên vẻ rực rỡ của mùa hoa giữa đại ngàn.
Từ xa, sắc hồng phủ kín vòm cây như một chiếc ô khổng lồ giữa buôn làng, trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.
Cây mai anh đào nở được khoảng một tuần nay. Năm nay hoa nở dày, màu hồng đậm và tươi hơn mọi năm nên bà con ai cũng vui.
Chị K'Nuôi (ở cùng bon Đưng K'Nớ) cho hay, cứ đến mùa mai anh đào bung nở, khu vực trung tâm bon lại nhộn nhịp hơn thường ngày. Người dân tranh thủ chụp ảnh, còn nhiều du khách từ nơi khác cũng tìm đến tham quan, góp phần làm không khí bon làng thêm rộn ràng.