Lâm Đồng: Mai anh đào bung nở rực rỡ khắp buôn làng

TPO - Mai anh đào đang nở rộ, khoe sắc tại nhiều nơi ở Lâm Đồng. Trong đó, các buôn và bon làng ở xã Lạc Dương, Đam Rông 4 có nhiều cây hoa mai anh đào cổ, khoe sắc rực rỡ khắp đồi núi, đường sá.