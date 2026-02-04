Vì sao chọn Gia Lai đăng cai Năm du lịch quốc gia?

TPO - Gia Lai được ví như “bảo tàng sống” về văn hóa bản địa, với nhiều di sản của các dân tộc còn được bảo tồn nguyên vẹn. Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai góp phần phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa và sự đa dạng sinh thái. Ban tổ chức công bố có tới hơn 240 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao diễn ra trong Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa công bố quyết định lựa chọn Gia Lai - địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và quyết tâm chính trị để đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026. Ban tổ chức công bố có tới hơn 240 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao diễn ra trong Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh (giữa) tại buổi công bố địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia Việt Nam. Ảnh: Công Đạt.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - khẳng định việc lựa chọn Gia Lai đăng cai dựa trên các tiêu chí về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, khả năng tổ chức sự kiện và sự sẵn sàng của địa phương trong bối cảnh không gian hành chính mới sau sáp nhập.

Với diện tích hơn 21.500 km² (lớn thứ hai cả nước) và dân số khoảng 3,5 triệu người, tỉnh Gia Lai có vị trí địa lý chiến lược, là cầu nối giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng và phát triển du lịch.

Gia Lai còn là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu như nghệ thuật Bài chòi, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định. Gia Lai được ví như “bảo tàng sống” về văn hóa bản địa, với nhiều di sản của các dân tộc còn được bảo tồn nguyên vẹn.

Theo lộ trình, Năm du lịch quốc gia ở Gia Lai khởi động bằng chuỗi sự kiện đếm ngược chào năm mới, trải nghiệm miền đất võ, giải chạy quốc tế và Liên hoan phim Cánh diều vàng. Thay vì dồn toàn bộ nguồn lực cho lễ khai mạc, địa phương chủ động xây dựng nhận diện điểm đến, tạo nhận thức thị trường và kết nối doanh nghiệp ngay từ đầu năm.

Những tháng cuối năm, Gia Lai tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên, tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại chương trình.

"Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai là một bước đi cụ thể hóa các định hướng này, góp phần tạo ra một hướng đi mới cho ngành phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa và sự đa dạng sinh thái", Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia nói.

Du lịch Gia Lai sẽ lấy câu chuyện văn hóa làm trung tâm để hình thành những sản phẩm đặc sắc, khác biệt.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, năm nay ngành du lịch sẽ tập trung vào các nhóm thị trường mục tiêu gồm các thị trường gần, truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện có quy mô lớn và đường bay trực tiếp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thị trường ASEAN với tiềm năng tăng trưởng và nhiều phân khúc mới.

Gia Lai là vùng đất giao thoa độc đáo giữa không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong năm 2026, du lịch Việt Nam dự kiến triển khai 16 hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài, các địa phương triển khai 21 hoạt động và doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tham gia 39 hoạt động.

Trước mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa và tổng thu đạt 1,125 triệu tỷ đồng, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh kêu gọi sự quan tâm, phối hợp và đồng hành chặt chẽ của các địa phương, cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp, hãng hàng không.