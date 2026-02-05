Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên chuyến bay từ Mỹ đến Ecuador

TPO - Một chuyến bay của Hãng hàng không American Airlines đang trên hành trình từ Mỹ đến Ecuador đã buộc phải quay đầu giữa không trung sau khi tổ bay tuyên bố tình trạng khẩn cấp do một hành khách gây rối trên khoang.

Theo thông tin từ American Airlines, chuyến bay mang số hiệu AA2259, khởi hành từ Miami, Mỹ đi Quito, Ecuador cách đây ít ngày đã phát tín hiệu khẩn cấp squawk 7700 - tín hiệu dùng trong các tình huống khẩn cấp chung khi đang bay qua khu vực không phận Cuba.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 sau đó đã quay đầu trở lại sân bay quốc tế Miami, thay vì tiếp tục hành trình kéo dài khoảng 4 giờ đến thủ đô Ecuador. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chuyến bay cất cánh muộn 47 phút so với kế hoạch, vào lúc 20h12 (giờ địa phương), đạt độ cao hành trình khoảng 9.400m trước khi chuyển hướng.

Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đường băng số 27 tại sân bay Miami ngay trước 22h, chỉ khoảng 1 giờ 40 phút sau khi cất cánh. Giới chức xác nhận không có hành khách hay thành viên tổ bay nào bị thương trong sự việc.

Chuyến bay AA2259 từ Miami đến Quito, Ecuador đã phát tín hiệu cảnh báo squawk 7700.

Ngay khi máy bay hạ cánh, lực lượng thực thi pháp luật đã tiếp cận chuyến bay để xử lý vụ việc liên quan đến hành khách gây rối. Hãng hàng không American Airlines cho biết toàn bộ hành khách đã được sắp xếp lên chuyến bay thay thế vào ngày 1/2, khởi hành từ Miami và hạ cánh tại Quito lúc 14h50.

Phát ngôn viên của American Airlines chia sẻ với tờ The Independent: “Ngày 31/1, chuyến bay 2259 từ Miami đến Quito đã phải quay trở lại sân bay xuất phát và được lực lượng chức năng tiếp nhận do có một hành khách gây rối. Chúng tôi cảm ơn tổ bay vì sự chuyên nghiệp cũng như hành khách vì đã hỗ trợ trong quá trình xử lý tình huống khó khăn này”.

Trước đó, vào tháng 1, một chuyến bay của Lufthansa trên đường từ London tới Munich, Đức cũng buộc phải quay lại sân bay xuất phát sau khi phi công phát hiện sự cố kỹ thuật, theo dữ liệu từ FlightAware.

Các hãng hàng không cho biết việc quay đầu khẩn cấp, dù gây gián đoạn hành trình, là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và tổ bay.