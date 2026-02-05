Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên chuyến bay từ Mỹ đến Ecuador

Hồng Nhung

TPO - Một chuyến bay của Hãng hàng không American Airlines đang trên hành trình từ Mỹ đến Ecuador đã buộc phải quay đầu giữa không trung sau khi tổ bay tuyên bố tình trạng khẩn cấp do một hành khách gây rối trên khoang.

Theo thông tin từ American Airlines, chuyến bay mang số hiệu AA2259, khởi hành từ Miami, Mỹ đi Quito, Ecuador cách đây ít ngày đã phát tín hiệu khẩn cấp squawk 7700 - tín hiệu dùng trong các tình huống khẩn cấp chung khi đang bay qua khu vực không phận Cuba.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 sau đó đã quay đầu trở lại sân bay quốc tế Miami, thay vì tiếp tục hành trình kéo dài khoảng 4 giờ đến thủ đô Ecuador. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chuyến bay cất cánh muộn 47 phút so với kế hoạch, vào lúc 20h12 (giờ địa phương), đạt độ cao hành trình khoảng 9.400m trước khi chuyển hướng.

Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đường băng số 27 tại sân bay Miami ngay trước 22h, chỉ khoảng 1 giờ 40 phút sau khi cất cánh. Giới chức xác nhận không có hành khách hay thành viên tổ bay nào bị thương trong sự việc.

istock-2165892615-11zon.jpg
Chuyến bay AA2259 từ Miami đến Quito, Ecuador đã phát tín hiệu cảnh báo squawk 7700.

Ngay khi máy bay hạ cánh, lực lượng thực thi pháp luật đã tiếp cận chuyến bay để xử lý vụ việc liên quan đến hành khách gây rối. Hãng hàng không American Airlines cho biết toàn bộ hành khách đã được sắp xếp lên chuyến bay thay thế vào ngày 1/2, khởi hành từ Miami và hạ cánh tại Quito lúc 14h50.

Phát ngôn viên của American Airlines chia sẻ với tờ The Independent: “Ngày 31/1, chuyến bay 2259 từ Miami đến Quito đã phải quay trở lại sân bay xuất phát và được lực lượng chức năng tiếp nhận do có một hành khách gây rối. Chúng tôi cảm ơn tổ bay vì sự chuyên nghiệp cũng như hành khách vì đã hỗ trợ trong quá trình xử lý tình huống khó khăn này”.

Trước đó, vào tháng 1, một chuyến bay của Lufthansa trên đường từ London tới Munich, Đức cũng buộc phải quay lại sân bay xuất phát sau khi phi công phát hiện sự cố kỹ thuật, theo dữ liệu từ FlightAware.

Các hãng hàng không cho biết việc quay đầu khẩn cấp, dù gây gián đoạn hành trình, là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và tổ bay.

Hồng Nhung
The Independent
#American Airlines #quay đầu khẩn cấp #hành khách gây rối #an toàn hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục