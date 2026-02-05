Không chỉ đón sóng APEC 2027, The Sunset sẽ “hóa rồng” nhờ hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group

Phú Quốc là đảo đẹp nhất châu Á, thứ ba thế giới, “chủ nhà của APEC 2027”. Không chỉ là “thiên đường” du lịch, bất động sản đảo Ngọc đang vươn mình bứt tốc. Tại Thị trấn Hoàng Hôn - tọa độ sáng giá bậc nhất của đặc khu, những căn hộ không chỉ để ở, mà là “tấm vé” bước vào hệ sinh thái sống – giải trí – lễ hội tầm cỡ quốc tế.

Thị trấn Hoàng Hôn - tọa độ “vàng” sở hữu hệ sinh thái sống – giải trí – lễ hội tầm cỡ quốc tế do Tập đoàn Sun Group kiến tạo. Ảnh: Ánh Dương.

Phú Quốc đang bước vào chu kỳ phát triển mới, nơi hạ tầng, du lịch và chuẩn mực dịch vụ quốc tế hội tụ. Việc đảo Ngọc được chọn đăng cai APEC 2027 là cú hích chiến lược để tái định vị Phú Quốc trên bản đồ du lịch – đầu tư toàn cầu. Trong bức tranh rực rỡ đó, những dự án bất động sản nằm trong hệ sinh thái đã hình thành, vận hành và tối ưu khả năng khai thác sẽ ngay lập tức thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và cư dân tương lai.

Nổi bật phải kể đến phân khu The Sunset, mảnh ghép mới nhất của tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence, được giới thiệu ra thị trường như một “tân binh” đặc biệt. Không quá khi nói rằng, The Sunset đang “sinh ra ở vạch đích” khi nằm tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, quần thể du lịch – giải trí – lễ hội mang tính biểu tượng do Sun Group kiến tạo ngay Nam đảo Phú Quốc.

Như chia sẻ của PGS.TS Trần Đình Thiên, Phú Quốc trước APEC 2027 là thời cơ lịch sử để hòn đảo này bước lên một tầm phát triển hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm bất động sản gắn liền với hệ sinh thái du lịch – dịch vụ quy mô lớn sẽ là nhóm hưởng lợi rõ rệt nhất.

Phân khu The Sunset nằm trên sườn núi Ông Quán – địa điểm “săn” hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Đắm mình giữa thiên nhiên và thăng hoa cùng thiên đường giải trí - nghệ thuật

Giá trị sống của The Sunset không chỉ đến từ thiết kế, tầm nhìn và tiện ích nội khu, mà còn bởi khả năng kiến tạo cảm xúc với đa dạng trải nghiệm vui chơi, giải trí đẳng cấp. Buổi sáng, từ ban công căn hộ trên sườn núi Ông Quán, cư dân có thể đón bình minh, tận hưởng không gian biển trong lành, yên tĩnh. Đó là một Phú Quốc đậm chất nghỉ dưỡng. Vị trí trên cao giúp các căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng mở, thoáng đãng, tách biệt khỏi sự ồn ào nhưng vẫn đủ gần để kết nối với nhịp sống đô thị du lịch.

Cáp treo Hòn Thơm – cáp treo 3 dây dài nhất thế giới. Ảnh: Ánh Dương

Khi chiều xuống, Thị trấn Hoàng Hôn biến hóa thành tâm điểm của lễ hội và giải trí về đêm. Không khí náo nhiệt không chỉ xuất hiện các dịp lễ Tết mà diễn ra ngay trên những tuyến phố, chợ đêm ven biển hàng ngày. Nơi đây các gian hàng ẩm thực lôi cuốn từ Á đến Âu hội tụ, và VuiFest, Sunset Bazaar trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua với kiến trúc châu Âu rực rỡ cùng những chương trình biểu diễn đường phố sôi động.

Từ khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đỉnh trong tầm mắt, du khách và cư dân sẽ tiếp nối hành trình trải nghiệm đặc sắc bằng chuỗi show diễn đỉnh cao như Awaken Sea, Symphony of The Sea, Kiss of the Sea, nơi những màn trình diễn thể thao mạo hiểm cùng pháo hoa kết hợp âm nhạc, ánh sáng tạo nên nhịp sống lễ hội sôi động.

Không dừng lại ở đó, Thị trấn Hoàng Hôn còn là nơi các khu bar, clubhouse như Teatro Club hay Lucia tạo nên nhịp sống sôi động về đêm, với các lễ hội âm nhạc và không gian thư giãn dành cho cư dân và du khách quốc tế. “Bộ sưu tập” những show diễn, trải nghiệm dịch vụ khổng lồ đó không chỉ thỏa mãn nhu cầu giải trí, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh lưu trú tiềm năng cho chủ sở hữu căn hộ The Sunset.

Hưởng lợi từ hệ sinh thái đã vận hành

Trong bất động sản, vị trí đẹp là điều kiện cần, nhưng hệ sinh thái vận hành ổn định mới là điều kiện đủ để tạo ra giá trị bền vững. The Sunset sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm trong tổng thể Sunset Town – quần thể đã hoàn thiện và đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Từ Cầu Hôn, quảng trường biển, các tuyến phố thương mại phong cách Địa Trung Hải cho tới chuỗi nhà hàng, boutique và không gian biểu diễn ngoài trời, tất cả đã và đang tạo nên dòng khách ổn định, liên tục.

Dù nằm gần trung tâm sôi động, The Sunset vẫn giữ được sự yên tĩnh nhờ lợi thế địa hình trên cao. Ảnh: Sun Group.

Các chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mỗi tối đã được định vị như những “đặc sản” của Thị trấn Hoàng Hôn, biến nơi này thành điểm đến du lịch giải trí toàn diện. Cư dân The Sunset không cần đi đâu xa để tìm kiếm trải nghiệm.

Với những ai tìm kiếm một không gian sống vừa nghỉ dưỡng, vừa sôi động, đồng thời sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai, The Sunset đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trên bản đồ bất động sản đảo Ngọc.