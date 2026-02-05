Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tây Ban Nha:

Người đàn ông thông chốt an ninh, trèo lên nóc máy bay như chỗ không người

Hồng Nhung

TPO - Mới đây, một sự cố an ninh nghiêm trọng đã xảy ra tại sân bay Manises, Valencia, Tây Ban Nha, khi một người đàn ông bất ngờ xâm nhập khu vực hạn chế và trèo lên nóc một máy bay của hãng Vueling, khiến hàng loạt chuyến bay bị chậm trễ trong hơn hai giờ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, người đàn ông chưa được công bố danh tính đã chạy băng qua đường băng và leo lên chiếc Airbus A320 đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay VY8351 từ Valencia tới Amsterdam, Hà Lan. Vụ việc xảy ra ngay trước sự chứng kiến của nhiều hành khách trong nhà ga.

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy người này liên tục la hét, ra hiệu bằng tay và đối đầu với nhân viên sân bay cũng như lực lượng an ninh trong lúc họ tìm cách đưa ông ta xuống khỏi thân máy bay. Sự cố kéo dài khoảng 10 phút trước khi người đàn ông bị khống chế.

istock-499436723-11zon.jpg
Một sự cố an ninh nghiêm trọng đã xảy ra tại sân bay Manises, Valencia, Tây Ban Nha, khi một người đàn ông bất ngờ xâm nhập khu vực hạn chế và trèo lên nóc một máy bay của hãng Vueling.

Lực lượng Vệ binh dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil) cho biết, sau khi được đưa xuống khỏi nóc máy bay, người đàn ông đã được chuyển tới bệnh viện địa phương do rơi vào tình trạng “rối loạn tâm lý”. Giới chức xác nhận đối tượng không mang theo vũ khí và không có thương tích nào được ghi nhận sau vụ việc.

Guardia Civil cho biết thêm, người này đã bị lập biên bản vì vi phạm Luật An toàn hàng không, hành vi có thể đối mặt với các mức phạt tài chính nặng, thậm chí án tù.

Do sự cố, chuyến bay VY8351 đã phải hoãn khởi hành tới 2 giờ 10 phút, cất cánh muộn thay vì theo lịch trình ban đầu. Hoạt động tại sân bay Valencia cũng bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn khi các biện pháp an ninh được siết chặt.

Cơ quan quản lý sân bay Tây Ban Nha Aena cho biết đã mở cuộc điều tra nội bộ nhằm làm rõ cách thức người đàn ông này có thể tiếp cận được khu vực hoạt động hạn chế vốn được kiểm soát nghiêm ngặt. Hãng hàng không Vueling và Aena hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Sự cố tại Valencia không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, hồi tháng 11, hai hành khách tại Đức đã bị bắt giữ sau khi cố gắng chạy đuổi theo chuyến bay bị lỡ ngay trên đường băng sân bay Cologne Bonn, làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an ninh tại các sân bay châu Âu.

Hồng Nhung
The Independent
#sân bay Valencia #Vueling #an ninh hàng không #chuyến bay chậm #vụ việc sân bay #xâm nhập và trèo lên máy bay

