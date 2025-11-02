Chuyến bay charter từ Thâm Quyến - Trung Quốc tới Vân Đồn sau nhiều năm gián đoạn

TPO - Tối 1/11, chuyến bay thuê bao trọn gói (charter) đầu tiên cất cánh từ sân bay Bảo An, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đưa 147 khách du lịch hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thuộc Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay được thực hiện. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 737-800, chở khách từ Trung Quốc đến du lịch tại Quảng Ninh.
Đoàn sẽ ở lại Quảng Ninh 5 ngày, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Ninh như vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh... cùng một số địa điểm khác và trở về Thâm Quyến trên chuyến bay charter tiếp theo tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn.
Có mặt tại nhà ga, bà Nguyễn Thùy Yên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh - cùng ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn - tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng hành khách, phi hành đoàn trên chuyến bay.
Một hành khách đi chuyến bay charter đầu tiên cho biết rất hào hứng khi có thêm đường bay thẳng, vì trước đây phải quá cảnh, mất nhiều thời gian. Giờ chỉ cần vài tiếng là đến nơi, vừa tối ưu thời gian, chi phí.
"Dịch vụ charter lần này khá tốt, thủ tục nhanh, nhân viên hướng dẫn tận tình. Tôi thấy đây là lựa chọn lý tưởng cho nhóm bạn trẻ hoặc gia đình đi du lịch ngắn ngày. Hy vọng sau này có thêm nhiều chuyến charter hơn, thậm chí mở bán vé thường xuyên để chúng tôi có thể chủ động lên kế hoạch du lịch Việt Nam dễ dàng hơn", vị khách chia sẻ.
Bà Nguyễn Thùy Yên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh - cho biết, chuyến bay đầu tiên charter đầu tiên kết nối Thâm Quyến với Quảng Ninh khẳng định sự nỗ lực trong thời gian vừa qua giữa hai quốc gia đặc biệt là chính quyền Quảng Ninh (Việt Nam) và Thâm Quyến (Trung Quốc) để mở ra đường bay này tạo điều kiện đi lại thuận lợi, dễ dàng cho người dân, giúp thúc đẩy giao thương, du lịch...
Đại diện Cảng HKQT Vân Đồn, cho biết việc mở đường bay charter Vân Đồn - Thâm Quyến nằm trong chiến lược kết nối du lịch quốc tế của Quảng Ninh, cũng như chiến lược phát triển quốc tế của sân bay Vân Đồn. Với thời gian bay chỉ 2 tiếng, người dân di chuyển vô cùng thuận lợi. Điều này giúp thúc đẩy các hoạt động giao thương, du lịch. Đây cũng là cột mốc đánh dấu việc sân bay Vân Đồn sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối đến nhiều quốc gia khác trong khu vực, ngày càng khẳng định vị thế của sân bay Vân Đồn nói riêng, Quảng Ninh nói chung trong việc kết nối khu vực Đông Bắc với cả thế giới.
Tín hiệu tích cực này thể hiện cho nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc – thị trường truyền thống, chiếm tỷ trọng cao trong tổng lượng khách đến địa phương. Theo thống kê, 5 năm trở lại đây, lượng khách Trung Quốc lưu trú có mức tăng trưởng trung bình 126,5%. Cửa khẩu Móng Cái đón trung bình khoảng 300.000 lượt khách Trung Quốc/năm.
Ngay sau đó, chuyến bay từ Cảng HKQT Vân Đồn đi Thâm Quyến cũng sẽ khởi hành lúc 21h10 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Bảo An lúc 0 giờ (theo giờ Việt Nam), đưa 162 khách Trung Quốc trở về sau chuyến du lịch tại Quảng Ninh, nhập cảnh bằng đường bộ trước đó.
Năm 2019, cảng HKQT Vân Đồn cũng đã khai thác nhiều chuyến bay đi Thâm Quyến với tần suất 2 chuyến/tuần. Sau đó do dịch COVID-19 đường bay này phải dừng hoạt động. Việc khôi phục tuyến bay với Thâm Quyến - thành phố phát triển bậc nhất vùng Hoa Nam cũng minh chứng cho nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa thị trường khách quốc tế.