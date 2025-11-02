Chuyến bay charter từ Thâm Quyến - Trung Quốc tới Vân Đồn sau nhiều năm gián đoạn

Năm 2019, cảng HKQT Vân Đồn cũng đã khai thác nhiều chuyến bay đi Thâm Quyến với tần suất 2 chuyến/tuần. Sau đó do dịch COVID-19 đường bay này phải dừng hoạt động. Việc khôi phục tuyến bay với Thâm Quyến - thành phố phát triển bậc nhất vùng Hoa Nam cũng minh chứng cho nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa thị trường khách quốc tế.